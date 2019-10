Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Voglio scrivere due parole al nuovodella Salute che siano di vera Speranza. La prima parola è gestione: nello specifico riguarda il Fascicolo sanitario elettronico che ha tempi biblici di attuazione e gravi carenze di possibili violazioni dei dati sanitari. Questi, come dico da anni, devono essere posti direttamente nelle mani del paziente. E con History Health se li porta in giro in ogni angolo del mondo dove esiste una connessione internet, come ho spiegato ancora una volta nell’ultimo mio articolo. La novità, caroRoberto Speranza, è che grazie a un collega ortopedico History Health èpresentato a un congresso a Berlino – riguardante le nuove tecnologie di digitalizzazione – il 22 ottobre. Non vorrei che mi chiedessero lumi e che arrivassero prima i tedeschi degli italiani! Ribadisco che non ho nessun interesse economico diretto: il progetto, ...

TutteLeNotizie : Sanità: signor ministro, quante deviazioni verso il privato. Lo Stato è contento di tutto… - Cascavel47 : Sanità: signor ministro, quante deviazioni verso il privato. Lo Stato è contento di tutto ciò?… - zoececchinato : il signor De Marinis e il signor Manozzi sono pregati di avvisare prima di postare se non vogliono che la mia sanit… -