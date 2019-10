Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019), ex sottosegretario italiano e attuale responsabile per gli Affari europei nel gabinetto del primo ministro, Edouard Philippe, ha deciso dirsiche nei giorni scorsi, in seguito a un’inchiesta di Le Monde e Times of Malta, era emerso che non stava solo lavorando per l’esecutivo, ma forniva consulenze anche per La Valletta. “Da lunedì scorso, sono nuovamente oggetto di rivelazioni di stampa che hanno come unico intento quello di minare il mio impegno e le mie nuove attività professionali – ha spiegato l’ex sottosegretario Pd – Per questa ragione ho preso la decisione dirmi a partire da oggi dalla mia funzione di incaricato di missione presso il Primo Ministro della Francia per evitare qualsiasi strumentalizzazione politica, vista anche l’attuale situazione europea”.che i quotidiani avevano ...

petergomezblog : Sandro Gozi, ora il governo francese chiede chiarimenti al renziano sul contratto di consulenza per Malta: Gozi ai… - bugdavem : In France, investigative journalism scrutiny has effects (Sandro Gozi resigned). In Malta.... ???? - Cascavel47 : Sandro Gozi si dimette dall’incarico nel governo francese dopo la notizia delle sue consulenze per Malta: “Strument… -