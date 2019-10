Sam Raimi | oggi 23 ottobre il regista americano compie 60 anni

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il 231959 a Royal Oak in Michigan, negli Stati Uniti, nasceva Samdi cinema e televisione, produttore e sceneggiatore, il quale pertanto60. La sua passione per il mondo del cinema inizia precocemente, infatti si dedica già dall'adolescenza alla telecamera e ai club cinematografici. Nel corso della sua carriera ha diretto 14 film e due serie televisive americane, ma ha anche prodotto e sceneggiato tantissime altre opere, soprattutto film horror....

Cicciodicastri : Che cosa hanno in comune con me: Ambra Orfei, Alex Zanardi, Emilia Clarke, Álvaro Morata, Ryan Reynolds, Alida Chel… - EmilioGiorda15 : RT @ermi8xyz: 'Da un grande potere, derivano grandi responsabilità.' Happy Birthday Sam Raimi Il mio dipinto di Spiderman per @Cine_hunters… - ermi8xyz : 'Da un grande potere, derivano grandi responsabilità.' Happy Birthday Sam Raimi Il mio dipinto di Spiderman per… -