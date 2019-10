Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Ilvuole mettere la seconda. Quattro punti nelle prime due in Champions League per gli azzurri, il terzo esame è l’insidiosa trasferta di, tana della giovane rivelazione Haland. Per i ragazzi di Ancelotti, il rischio è di una seconda Genk. Le scelte. Moduli a specchio per i due tecnici. Per Ancelotti pochi dubbi. Difesa confermata con Malcuit e Di Lorenzo sulle fasce. A centrocampo il grande ballottaggio è tra Zielinski ed. Il primo è favorito, ma occhio allo ‘Scugnizzo’ per una soluzione più offensiva. Davanti Mertens ed un Milik ritrovato., LE(4-4-2): Stankovic; Kristensen, Onguene, Wober, Ulmer; Minamino, Junuzovic, Mwepu, Szoboszlai; Haaland, Hwang.(4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Milik.L'articolo ...

sscnapoli : ?? I convocati di Salisburgo-Napoli ???? - CalcioWeb : Salisburgo-#Napoli, le probabili formazioni: #Insigne sì o Insigne no? - Napolisport : Verso Salisburgo-Napoli: Meret saracinesca, crescita esponenziale in questo inizio stagione: Il Napoli torna in Cha… -