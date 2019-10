Salisburgo-Napoli | gli highlights del match – VIDEO

Pagelle Salisburgo -Napoli - voti Champions League 2019-2020 : Ecco le Pagelle di Salisburgo-Napoli , sfida valevole per la terza giornata d’andata della Champions League 2019-2020 : al Was-Siezenheim va in scena la sfida tra i partenopei, al primo posto, e i padroni di casa, a pari punti con il Liverpool a quota 3 punti. Pagelle Salisburgo-Napoli 1-1 Mertens, Haaland (R) SALISBURGO (4-4-2) Stankovic 5,5: Si supera sin da subito su Mertens, quindi viene “bucato” sul suo palo da parte del ...

Salisburgo-Napoli - il Var annulla il gol di Haaland : Appena 8 minuti dal fischio di inizio di Salisburgo-Napoli e gli austriaci passano in vantaggio con il gioiello Haaland artefice di una girata in volo. Il quarto uomo però non indica il centrocampo, cosa che fa capire subito che qualcosa non va. E infatti, al Var, appare chiara la posizione di netto fuorigioco dell’attaccante. Gol annullato e punteggio che torna sullo 0-0 L'articolo Salisburgo-Napoli, il Var annulla il gol di Haaland ...