Salisburgo-Napoli | Ancelotti si traveste da veggente | “vi dico cosa ho detto a Insigne

Champions - bottino pieno per le italiane : l’Inter piega il Borussia Dortmund. Il Napoli passa a Salisburgo : A San Siro finisce 2-0, per i nerazzurri in rete Lautaro Martinez al 22' e Candreva all89'. Doppiette di Mertens (che supera Maradona) e del baby fenomeno Haaland, poi Insigne firma il 2-3

Mertens fa Boninsegna - Insigne Rivera. Salisburgo-Napoli come Italia-Germania 4-3 : Il Napoli vince 3-2 a Salisburgo e mette una pietra grossa così sulla sua qualificazione agli ottavi. Continua a guidare il girone con 7 punti, davanti al Liverpool a 6 (ha vinto a Genk 4-1) e al Salisburgo fermo a 3. È una partita in cui hanno ragione tutti. Mertens innanzitutto che reagisce da fuoriclasse – sì, fuoriclasse – alle polemiche presidenziali. Fuoriclasse perché è decisivo in una partita decisiva. Regge da solo il peso ...

Mertens stellare trascina il Napoli : notte magica - il Salisburgo è ko : Un Mertens... meglio di Maradona, le parate da fenomeno di Meret e l'abbraccio tra Ancelotti e Insigne autore del gol del terzo vantaggio che consente al Napoli di battere per 3-2 il Salisburgo (che in casa non perdeva da 70 partite) e restare in vetta alla classifica. E' una notte magica da Champio

Salisburgo-Napoli 2-3 : Insigne entra e risolve i problemi di Ancelotti. Azzurri primi nel girone - qualificazione a un passo : Mertens raggiunge e supera Maradona, Insigne torna al gol e abbraccia Ancelotti dopo le polemiche: il Napoli vince 3 a 2 a Salisburgo e mette in discesa il discorso qualificazione, ma fa fatica e ancora non convince pienamente. Balla troppo in difesa la squadra di Ancelotti, subisce gol evitabili, si prende pause pericolosissime e alcuni calciatori appaiono ancora o fuori forma, come Koulibaly, o fuori ruolo, come Zielinski finché non torna ...

Champions League calcio 2019-2020 : vittorie di Inter e Napoli - battute Borussia Dortmund e Salisburgo. Ottavi più vicini : Due vittorie per le squadre italiane impegnate questa sera nella terza giornata della Champions League 2019-2020 di calcio, l’Inter ha sconfitto il Borussia Dortmund per 2-0 a San Siro mentre il Napoli ha espugnato Salisburgo per 2-3. I nerazzurri hanno così conquistato la prima vittoria stagionale nel torneo, salgono a quota 4 punti appaiando la compagine tedesca al secondo posto (a -3 dal Barcellona) e si rimettono in corsa per la ...

Salisburgo-Napoli 2-3 - le pagelle di CalcioWeb : Mara-Mertens - Callejon finisce nell’Atacama : Salisburgo-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Il Napoli sbanca Salisburgo e fa un passo importante verso la qualificazione. A segno Mertens, con una doppietta, e Insigne. Per gli austriaci doppietta di Haland. Bene, oltre a Mertens, Allan e Meret. Salisburgo-Napoli, LE pagelle DI CalcioWeb Salisburgo (4-4-2): Stankovic 6 (33′ Carlos 5.5); Kristensen 6, Ramalho 6, Wober 6.5, Ulmer 5.5; Mwepu 6 (89′ Koita sv), Junuzovic 6, ...

Napoli - con Mertens e Insigne vittoria da sballo : 3-2 a Salisburgo : Il Napoli ha battuto il Salisburgo 3-2 (1-1) in una partita della terza giornata del gruppo E della Champions League. RILEGGI LA DIRETTA Austriaci subito aggressivi in uno stadio caldissimo....

Salisburgo-Napoli - gli highlights del match – VIDEO : Salisbrugo-Napoli, gli highlights del match – VIDEO highlights Salisburgo Napoli| E’ terminato il match tra Salisburgo e Napoli, match valevole per la Champions League. Ecco come è andata a finire. Gli highlights di Salisburgo-Napoli L'articolo Salisburgo-Napoli, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Salisburgo-Napoli 2-3 live - botta e risposta tra Haland e Insigne! : Salisburgo-Napoli live – Il Napoli arriva alla terza giornata dei gironi di Champions League da prima nel girone E. Quattro punti dopo la vittoria sul liverpool e il pareggio contro il Genk, ora la squadra di Ancelotti vuole dare continuità. Avversario non facile. Il Salisburgo ha raccolto 3 punti, ma nonostante la sconfitta contro il liverpool si è dimostrata una squadra ostica e ricca di talento. Il pericolo numero uno è Haland, ...

Live Salisburgo-Napoli 2-3 Insigne gol da impazzire : Riprende questa sera dall'Austria la corsa del Napoli alla conquista di un posto negli ottavi di finale di Champions League. I partenopei sono al momento primi nella classifica del Gruppo E con 4...

Salisburgo-Napoli 1-2 live - ancora Mertens! : Salisburgo-Napoli live – Il Napoli arriva alla terza giornata dei gironi di Champions League da prima nel girone E. Quattro punti dopo la vittoria sul liverpool e il pareggio contro il Genk, ora la squadra di Ancelotti vuole dare continuità. Avversario non facile. Il Salisburgo ha raccolto 3 punti, ma nonostante la sconfitta contro il liverpool si è dimostrata una squadra ostica e ricca di talento. Il pericolo numero uno è Haland, ...

Live Salisburgo-Napoli 1-2 Mertens supera Maradona : Riprende questa sera dall'Austria la corsa del Napoli alla conquista di un posto negli ottavi di finale di Champions League. I partenopei sono al momento primi nella classifica del Gruppo E con 4...

Live Salisburgo-Napoli 1-1 Austriaci sempre aggressivi : Riprende questa sera dall'Austria la corsa del Napoli alla conquista di un posto negli ottavi di finale di Champions League. I partenopei sono al momento primi nella classifica del Gruppo E con 4...

Pagelle Salisburgo-Napoli - voti Champions League 2019-2020 : Ecco le Pagelle di Salisburgo-Napoli, sfida valevole per la terza giornata d’andata della Champions League 2019-2020: al Was-Siezenheim va in scena la sfida tra i partenopei, al primo posto, e i padroni di casa, a pari punti con il Liverpool a quota 3 punti. Pagelle Salisburgo-Napoli 1-1 Mertens, Haaland (R) SALISBURGO (4-4-2) Stankovic 5,5: Si supera sin da subito su Mertens, quindi viene “bucato” sul suo palo da parte del ...