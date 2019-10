Salisburgo-Napoli 2-3 | le pagelle di CalcioWeb | Mara-Mertens | Callejon finisce

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 23 ottobre 2019), ledi– Ilsbancae fa un passo importante verso la qualificazione. A segno, con una doppietta, e Insigne. Per gli austriaci doppietta di Haland. Bene, oltre a, Allan e Meret., LEDI(4-4-2): Stankovic 6 (33′ Carlos 5.5); Kristensen 6, Ramalho 6, Wober 6.5, Ulmer 5.5; Mwepu 6 (89′ Koita sv), Junuzovic 6, Daka 6.5 (68′ Ashimeru 5.5), Minamino 6.5; Haland 8, Hwang 6.5.(4-4-2): Meret 7.5: para qualunque cosa passi dalla sue parti: SUPERMAN. Malcuit 5: commette un grave errore in occasione del rigore, si riscatta parzialmente in occasione del secondo gol di: INGENUO COME UN AGNELLINO POCO PRIMA DI PASQUA. Luperto 5: soffre la velocità dei ragazzi terribili del, non chiude quasi mai gli attacchi degli avanti austriaci, ...

SkySport : ? #UltimOra #Napoli ? Contro il #Salisburgo #Manolas in tribuna ? In difesa gioca #Luperto, #Lozano dal 1' #SkyUCL… - sscnapoli : ?? Gli azzurrini sconfitti nella terza giornata di @UEFAYouthLeague ???? - SkySport : ???? #ChampionsLeague, 3^ giornata ?? #SalisburgoNapoli 2-3 ? #Mertens (17’) ? rig. #Haaland (40’) ? #Mertens (64’) ?… -