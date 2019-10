Russiagate | Conte | “Ricostruzioni fantasiose che gettano ombre su istituzioni Agito nel

Russiagate - la verità di Conte : “I nostri 007 non sono coinvolti”. E attacca Salvini : Il premier in audizione al Copasir per due ore e mezza: «La richiesta Usa è arrivata a giugno, da Barr e non da Trump»

Russiagate - Conte : “Io ho detto la mia verità - ora Salvini chiarisca su Savoini e su incontri con intelligence e autorità russe” : “Non è mia abitudine attaccare gli avversari politici, non l’ho mai fatto, ma mi sorprende che Salvini pontifichi quotidianamente sulla questione Barr e mi ha sollecitato a chiarirla perché non gli tornava. Credo sia legittima la sua richiesta di chiarimento, così come è legittima da parte degli italiani. A questo punto io la verità chiesta da Salvini l’ho riferita, in sede istituzionale sono stato più dovizioso di particolari, ...

Russiagate - Conte al Copasir : "Mai parlato con il ministro Usa Barr" : Il presidente del Consiglio, in conferenza stampa da Palazzo Chigi, ha voluto fare chiarezza sul caso: ''Gli Stati Uniti...

Conte : intelligence estranea Russiagate : 20.00 Nell'incontro del 27 settembre "è stato chiarito che alla luce delle verifiche fatte la nostra intelligence è estranea a questa vicenda (il Russiagate, ndr), abbiamo rassicurato gli Usa di questa estraneità". Lo sottolinea il premier Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo l'audizione al Copasir. Poi precisa: "Falso che il tweet del presidente Trump sia collegato al caso Barr. Trump non mi ha mai parlato di quest'inchiesta". E ...

Falso - falso - falso. Conte su caso Barr : "Nostra intelligence estranea al Russiagate" : “Tornando indietro, agirei allo stesso modo”... “La nostra intelligence è estranea al Russiagate, l’abbiamo chiarito agli Usa”. Terminata l’audizione davanti al Copasir, Giuseppe Conte convoca la stampa a Palazzo Chigi. Spiega che la convocazione non riguardava direttamente il Russiagate, ma si è finito per parlarne, “non mi sono affatto sottratto”. Spiega che il Contenuto ...

Conte al Copasir sul Russiagate : «Mai parlato con il ministro Usa Barr. Salvini chiarisca sul caso Savoini» : Il premier Giuseppe Conte è giunto poco prima delle ore 15.30 a San Macuto per presentarsi al Copasir. Tra i temi dell'incontro, le visite a Roma del procuratore Usa William Barr ed i suoi...

Russiagate - Conte al Copasir : «Da Usa chieste informazioni a giugno» : Non ad agosto durante la crisi di governo, dice il presidente del Consiglio. Che precisa: «Mai parlato con Trump né con Barr dell’inchiesta»

Russiagate - Conte : “Non ho mai parlato con Barr neanche per telefono. Riconosciuta estraneità dei nostri servizi nella vicenda” : “Ricostruzioni fantasiose che rischiano di gettare ombre sul nostro operato istituzionale”. Giuseppe Conte descrive così quanto riportato dai giornali nelle ultime settimane sul filone italiano della controinchiesta voluta da Donald Trump sulle origini del Russiagate. Il presidente del Consiglio ha riferito oggi al Copasir sugli incontri che William Barr, il procuratore generale degli Stati Uniti, ha avuto con i nostri servizi ...

Falso - falso - falso. Conte al Copasir : "Mai parlato con Trump o con Barr di Russiagate" : “Tornato indietro, agirei allo stesso modo”. Terminata l’audizione davanti al Copasir, Giuseppe Conte convoca la stampa a Palazzo Chigi. Spiega che la convocazione non riguardava direttamente il Russiagate, ma si è finito per parlarne, “non mi sono affatto sottratto”. Spiega che il Contenuto dell’audizione è secretato, ma entra nel dettaglio del “caso Barr” - così sintetizza la ...

Russiagate - la verità di Conte : “Nessun coinvolgimento dei nostri 007” : Il premier in audizione al Copasir per due ore e mezza: «La richiesta Usa è arrivata a giugno, da Barr e non da Trump»

Conte al Copasir : «Trump non mi parlò mai di Russiagate - falsità sul tweet. Barr? Mai sentito» : Il premier Giuseppe Conte è giunto poco prima delle ore 15.30 a San Macuto per presentarsi al Copasir. Tra i temi dell'incontro, le visite a Roma del procuratore Usa William Barr ed i suoi...

Conte - audizione al Copasir : «Trump non mi ha mai parlato di Russiagate » : Il premier Giuseppe Conte è giunto poco prima delle ore 15.30 a San Macuto per presentarsi al Copasir. Tra i temi dell'incontro, le visite a Roma del procuratore Usa William Barr ed i suoi...

Conte al Copasir per l'audizione : dovrà chiarire su Russiagate e Usa : Il premier Giuseppe Conte è giunto poco prima delle ore 15.30 a San Macuto per presentarsi al Copasir, dove è atteso in audizione. Tra i temi dell'incontro, le visite a Roma del...

Conte al Copasir per l'audizione : dovrà chiarire su Russiagate e Usa Diretta : Il premier Giuseppe Conte è giunto poco prima delle ore 15.30 a San Macuto per presentarsi al Copasir, dove è atteso in audizione. Tra i temi dell'incontro, le visite a Roma del...