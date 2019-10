Rotto il day one di Call of Duty | Modern Warfare in Italia

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Mentre Sony ha deciso di non vendere l'imminenteofsul PlayStation Store in Russia, inè possibile già trovare in commercio la copia fisica dello sparatutto, a quanto pare.Un rivenditore ha postato una foto su Facebook confermando che la vendita del gioco di Activision e Infinity Ward è disponibile a partire da oggi, quindi con un anticipo di due giorni rispetto alla data di lancio ufficiale.Dalle immagini emerse online, il negozio sembrerebbe avere a disposizione le versioni standard diofper PS4 e Xbox One. Leggi altro...

