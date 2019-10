“Rose rosse e questo biglietto” Taylor Mega | dopo l’addio a Giorgia il gesto per ‘lei’

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) La bellissima e sexy modellaè quasi sempre al centro dell’attenzione per i suoi scatti hot e a dir poco provocanti, postati continuamente sul suo profilo del social network Instagram. Il suo seno ed il lato B sono apprezzati da tutti, ma per lei ora è tempo di pensare soprattutto agli aspetti personali e sentimentali, che inperiodo non stanno andando nel verso giusto. La web influencer ha confermato nei giorni scorsi la fine della relazione conCaldarulo, durata appena un mese, per questioni di incompatibilità. L’ex fiamma di Flavio Briatore, Sfera Ebbasta e Tony Effe della Dark Polo Gang non si è disperata ed ha già pronta un’alternativa, anche se non si esclude che si tratti di una semplice amicizia. (Continuala foto)il definitivo addio conha ripreso i rapporti con Erica Piamonte. Quest’ultima ha ...

domenicolorus13 : RT @Alice24871717: Ti porto fuori a cena.. andiamo io e te.. vedrai che lusso.. . No grazie.. Ma andiamo dove si mangia il pesce e beviamo… - Toni_ct_1 : RT @Alice24871717: Ti porto fuori a cena.. andiamo io e te.. vedrai che lusso.. . No grazie.. Ma andiamo dove si mangia il pesce e beviamo… - Alice24871717 : Ti porto fuori a cena.. andiamo io e te.. vedrai che lusso.. . No grazie.. Ma andiamo dove si mangia il pesce e be… -