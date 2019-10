Roma Metroplitane | la lavoratrice | Ho pianto per rabbia Protestavo ma i 5S erano

Fonte : repubblica

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Le lacrime della sindacalista presente in aula Giulio Cesare nel giorno della liquidazione della società. "Sarete responsabili di 149 famiglie che finiranno per strada. Dovete guardare in faccia i lavoratori mentre approvate la delibera", ha urlato alla maggioranza grillina

