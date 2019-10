Roma | Di Maio | “Pronto ddl per poteri speciali al sindaco Parole Spadafora? Tutto M5s

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) “Un po’ alla volta quella città la faremo risorgere dalle macerie ma per accelerare questo processo c’è bisogno diper ildi. Finalmente abbiamo pronto il ddl per attribuire, come in tutte le capitali europee che si rispettino,aldi”. Lo ha detto a Bastia Umbra il leader del M5S e ministro degli Esteri Luigi Di. “Mi auguro che il Parlamento possa discuterlo, che si possa trovare un’intesa con tutte le forze politiche. Questa non è una questione di partito, è una questione che spero possa coinvolgere in maniera bipartisan maggioranza e opposizione”, ha proseguito il leader del Movimento, auspicando l’approvazione del ddl “entro la metà dell’anno prossimo” L'articolo, Di: “Pronto ddl peralM5s ...

