Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Chi non ha ancora ottenuto ilper laa 28deve sapere come il vettore mobile abbia in serbo un rinnovato piano per offrire il risarcimento dovuto ai suoi clienti nella formula di sconti e promozioni. Piuttosto che spingere su un corrispettivo in denaro, l'operatore ha deciso di prorogare una sua iniziativa per la quale gli utenti beneficiari potranno godere di un risparmio su qualche acquisto. Come previsto dalla delibera AGCOM 269/18/CONS,come pure altri operatori possono proporre in luogo delpera 28non una cifra da accreditare ma piuttosto specifici sconti. L'operatore rosso avrebbe dovuto garantire questa possibilità su un'ampia fetta diin vendita con il suo brand fino alla settimana prossima, ossia il 31 ottobre. Notizia di queste ore, al contrario, riguarda una proroga temporale ...

wordweb81 : Rimborso Vodafone per fatturazione a 28 giorni con sconto su smartphone, i nuovi termini - OptiMagazine : Rimborso #Vodafone per fatturazione a 28 giorni con sconto su smartphone, i nuovi termini - DisservizioTele : Servizi non richiesti Vodafone -