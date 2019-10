Restiamo solo finché questo governo produce risultati utili al Paese | dice Zingaretti

Fonte : agi

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) “Io di certo non voglio votare. Però pretendo che si governi bene e lealmente”. Nell'intervista a la Repubblica il segretario del Pd siun po' stanco della “ricerca ossessiva di polemiche e visibilità, perché questa è una degenerazione della politica che gli italiani non tollerano più e in tal modo resterebbeildelle poltrone, dei ministeri e delle nomine”. “Si producano fatti”, invece, anche perché noi del Pd,, “al”. Punto. Non è un ultimatum ai riottosi di Palazzo Chigi, ma quasi. E se sul merito di ciò che si è fattosi“soddisfatto”, nel metodo “non va” perché “la cornice di litigi, polemiche e rincorsa a mettere bandierine sui provvedimenti rischia di oscurare quanto di buono è stato fatto”, aggiunge. Tra le cose buone fatte, ovviamente ci sono “i 23 miliardi recuperati ...

