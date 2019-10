Renèe Zellweger magnifica in «Judy» | un film commovente che non perdona

Judy - l’esistenza della Garland nel film di Goold : Renée Zellweger supera la perfezione : “Io faccio i film ma a far sognare la gente tocca a te”. Così parlava il grande produttore hollywoodiano alla minuscola bambina dall’immensa voce. E così, dove nasceva una stella moriva un’infanzia. Perché Judy Garland la sua infanzia non l’ha mai vissuta. La premessa diventa fondamentale per comprendere il film Judy, biopic parziale sulla tragica esistenza di questa star, troppo fragile per toccare i 50 anni. Il film, dopo la premiere ...

Renée Zellweger vittima di body shaming : "Umiliata a Londra per il mio aspetto fisico" - : Serena Granato L'attrice protagonista de Il diario di Bridget Jones rivela alcune critiche ricevute sul suo aspetto fisico Oggi è molto amata, soprattutto per il ruolo di protagonista interpretato nel film Il diario di Bridget Jones. L'attrice americana Renée Zellweger ha deciso di confessare ai suoi fedeli fan di essere stata vittima di body shaming, raccontando un particolare aneddoto che sembra averla segnata nel profondo. La ...

