Regno Unito | trovati 39 cadaveri in un camion | arrestato l' autista

Regno Unito - scoperta choc in un container : Trovati 39 cadaveri - fermato camionista : Come confermato dalla polizia, la scioccante scoperta è stata fatta a Thurrock, nell'Essex, nella notte tra martedì e mercoledì. Il camion che trasportava il container sarebbe arrivato in Regno Unito dalla Bulgaria, fermata la persona che era al guida del mezzo pesante.Continua a leggere

Russiagate - domani Conte riferisce al Copasir. Barr parlò anche con i servizi di intelligence di Regno Unito e Australia - ma lì zero polemiche : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 23 ottobre andrà di fronte al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) per rendere conto degli incontri che William Barr, il procuratore generale degli Stati Uniti, ha avuto con i nostri servizi segreti in agosto e settembre. Voleva, l’attorney general, informazioni su Joseph Mifsud, docente maltese passato per la Link Campus University di Roma e di cui si sono perse le ...

Accordo tra Unione Europea e Regno Unito sulla Brexit : Raggiunto un nuovo Accordo tra l'Unione Europea e il governo del Regno Unito per la Brexit. "Abbiamo concordato una base equa"

Brexit - Il Regno Unito e l'Europa annunciano l'accordo : Il governo del Regno Unito e la Commissione europea, dopo una notte di trattative serrate, hanno raggiunto un accordo sulla gestione della Brexit. Lo hanno annunciato il presidente del massimo organo esecutivo della Ue, Jean-Claude Juncker, e poi il premier britannico Boris Johnson, confermando così l'imminente chiusura di una vicenda che interessa da vicino l'intero settore automobilistico europeo. Sabato il voto di Londra. ...

Brexit - raggiunto un accordo. Juncker : “Soluzione giusta e bilanciata sia per Ue che Regno Unito” : "Quando c'è volontà, c'è anche un accordo, e noi ne abbiamo uno, a testimonianza nell'impegno messo nella ricerca di un'intesa. Suggerisco al Consiglio europeo di sostenere questo accordo", annuncia il presidente della Commissione europea Jean-Claude Junker. Anche il premier britannico Boris Johnson trionfa per l'accordo raggiunto, ma c'è il rischio che l'intesa trovata (oggi in discussione al Consiglio europeo) non riesca comunque a trovare il ...

Il Regno Unito ha rinunciato a un controverso provvedimento per controllare l’età e vietare ai minorenni l’accesso ai siti porno : Il governo del Regno Unito ha rinunciato alla sua discussa iniziativa per attivare un sistema di controllo dell’età online, in modo da impedire ai minorenni di accedere ai siti pornografici. L’entrata in vigore del provvedimento era già stata rinviata due

Ciclismo su Pista - Europei 2019 : Italia terza anche nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile. Sarà semifinale con il Regno Unito : Scende in Pista l’Italia campione d’Europa in carica dell’inseguimento a squadre maschile per difendere il suo titolo nella rassegna continentale di Apeldoorn. A rappresentare i colori azzurri, nelle qualificazioni in programma oggi, il quartetto composto da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Simone Consonni e Davide Plebani. Rispetto a Glasgow 2018 le novità sono gli ultimi due citati, che prendono il posto di Elia Viviani e ...

Brexit - Guardian : “Unione europea e Regno Unito sono a un passo dall’accordo”. Decisive concessioni di Johnson sul confine irlandese : Nell’ultimo giorno utile, secondo la legge anti-no deal votata dal Parlamento di Westminster, per raggiungere un accordo tra Regno Unito e Unione europea sulla Brexit senza ricorrere a un ulteriore rinvio del divorzio, il Guardian, citando fonti di Bruxelles e Londra, dice che le parti sono a un passo dall’accordo. Un testo, si legge, potrebbe essere reso pubblico già domani. A sbloccare la situazione sono le concessioni a cui ha ...

La storia dell’inno del Liechtenstein (che è uguale a quello del Regno Unito) : L’inno ufficiale del Liechtenstein, “Oben am jungen Rhein” ha la melodia in comune con l’inno del Regno Unito. Del resto non è il solo. La melodia, scrive Calcio e Finanza, fu composta intorno al 1740 da un compositore ignoto per ordine di Giorgio II Hannover, re della Gran Bretagna e, dal 1745, diventò l’inno del Regno Unito. Fu l’inno dell’intero Commonwealth. Fu inno nazionale del Canada fino al 1980. ...

Anche il Regno Unito sospenderà la vendita di armi alla Turchia : Il Regno Unito ha deciso di sospendere le vendite di armi alla Turchia a causa dell’operazione militare in corso nel nordest della Siria contro i curdi siriani, cosa già fatta da altri paesi europei, tra cui l’Italia. Lo ha detto il

Regno Unito - 12enne trovato morto sui binari : stava giocando vicino la linea dell’alta tensione : I fatti sono avvenuti nella serata di ieri a Bootle, nel Merseyside, vicino Liverpool. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia e vigili del fuoco. Un altro ragazzino di 12 anni sarebbe stato trovato sulla scena. Al momento comunque l'incidente non viene trattato come sospetto.Continua a leggere

Regno Unito - mamma e figlio di tre settimane accoltellati in casa - il bimbo muore : arrestato 27enne : L'aggressione è avvenuta mercoledì 2 ottobre a Wallsend, North Tyneside. La polizia ha arrestato Denis Erdinch Beytula, un 27enne di nazionalità bulgara che pare conoscesse la madre della giovanissima vittima. La donna, 21 anni, si sta ancora riprendendo in ospedale.Continua a leggere

Nel Regno Unito nasce una clinica per combattere la dipendenza da videogiochi nei bambini e giovani adulti : Si torna a parlare di dipendenza da videogiochi, malattia ufficialmente riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché il Sistema Sanitario Nazionale del Regno Unito ha aperto la prima clinica per combattere la dipendenza da videogiochi. Questa clinica si incentrerà sui problemi legati ai videogiochi nei bambini e nei giovani adulti fino ai 25 anni.Simon Stevens, Amministratore delegato di Servizio Sanitario Nazionale inglese, ha ...

Secondo un istituto di ricerca economico britannico una Brexit senza accordo farebbe crescere il debito pubblico del Regno Unito ai livelli degli anni Sessanta : Secondo l’Institute for Fiscal Studies, un istituto di ricerca economico britannico, anche una Brexit senza accordo «relativamente positiva» farebbe aumentare il debito pubblico del Regno Unito ai livelli più alti dagli anni Sessanta. Secondo le previsioni il debito potrebbe raggiungere i