Regionali | le ultimissime impressioni sul voto dicono che

Fonte : affaritaliani

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Si avvicinano le elezioniin Umbria del 27 ottobre e nonostante il premier Giuseppe Conte abbia messo le mani avanti, affermando che non hanno valenza politica nazionale, è del tutto evidente che si tratta di un importante test soprattutto per il governo... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Regionali in Umbria: le ultimissime impressioni sul voto dicono che... - FI_ultimissime : RT @Antonio_Tajani: In #Umbria è tempo di voltare pagina, domenica 27 ottobre vinciamo le elezioni regionali e mandiamo un avviso di sfratt… - FI_ultimissime : RT @berlusconi: Oggi, uniti, quando ci faranno finalmente votare per le politiche, conquisteremo sicuramente una grande vittoria. E siamo s… -