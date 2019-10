Recensione Xiaomi Mi 9T Pro | il top di gamma economico

Fonte : pantareinews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)Mi 9T Pro è un top di, non si può definire in altro modo lo smartphone cinese. Non si tratta di uno slogan, ma della pura e semplice verità:ha fatto quello che OnePlus ci ha insegnato essere possibile anche se l’azienda ormai ha abbandonato il ()L'articoloMi 9T Pro, il top diè stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

giannifioreGF : Recensione #Xiaomi #Mi9TPro, il top di gamma economico - GGirotti65 : Avvicinerà nuovi utenti al brand cinese che sta soffrendo molto la presenza del connazionale Xiaomi, a patto di mig… - infoitscienza : Xiaomi Mi 9T: la recensione di un ottimo smartphone senza bordi a 329 euro -