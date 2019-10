Quei soldi alle famiglie con figli Via Quota 100 | Italia Viva non molla

?Quota 100 - Renzi : «La cancelleremo. Misura ingiusta - Quei soldi vadano alle famiglie». Conte : «È un pilastro della manovra» : Parla Matteo Renzi. «Sono entrato nella fase 'cerchiamo di non litigare', non voglio rovinarmi l'entusiasmo per la Leopolda» numero 10 che inizia oggi, ha detto Renzi a Radio...

"Via il reddito di cittadinanza - con Quei soldi un bonus di 1000 euro in busta paga" : La mozione di Forza Italia: moltiplicare per tre le risorse destinate alla riduzione del cuneo fiscale. "Se venisse...

Mafia : amministratore giudiziario arrestato confessa al gip 'Ho intascato Quei soldi' : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - Ha confessato davanti al Gip di Palermo di essersi intascato oltre 350 mila euro provenienti da aziende sequestrate alla Mafia. Il commercialista Maurizio Lipani, arrestato due giorni fa con l'accusa di peculato e autoriciclaggio, ha spiegato al Gip di attraversare un

Madre denuncia la figlia per aver venduto la sua neonata per 300 euro - lei e il marito si difendono dicendo che con Quei soldi hanno pagato le spese mediche : Una coppia di giovani messicani Edgar Ivan e Norma di Ciuda Juarez sono stati accusati dalla Polizia di aver venduto la loro figlia appena nata. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine la piccola è stata venduta a un conoscente della coppia per 6.500 pesos pari a 300 euro. A rendere noto l’accaduto e denunciare il tutto è stata la Madre della ragazza che aveva appena partorito. La coppia aveva già concepito tre figli di 1,2 ...