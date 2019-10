Puntata di Report su Russiagate | Salvini risponde alla critiche così “Mi dispiace ho

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il solito Matteoche non si smentisce mai. Ieri il leader della lega era a Roma per raccogliere le firme per chiedere le dimissioni del sindaco di Roma, Virginia Raggi. Nella serata di due giorni fa è andata in onda, trasmessa da “”, lasule sui presunti rapporti tra la Lega e la Russia di Putin. Un militare si è avvicinato al banchetto per la raccolta firme e ha chiesto a Matteose avesse visto ladisule sui milioni di euro versati dal Presidente russo per sovvenzionare la campagna elettorale della lega dello scorso 4 marzo. La risposta dinon si è fatta attendere. Il leader della Lega ha risposto dicendo che quella sera aveva preferito vedere il film “Che bella giornata” di Checco Zalone andato in onda su Canale 5. Invece chi non si è perso ladi “” è stato il segretario ...

giornalettismo : Il caso dei presunti fondi russi alla #Lega e la trattativa di #Savoini sono pezzi di un puzzle molto più ampio. Lo… - alex_orlowski : state tutti guardando @reportrai3 ?? ne vale la pena e guardatevi anche la puntata del 27 ottobre #facciamorete… - repubblica : Moscopoli, Letta e Gentiloni: 'Dopo la puntata di Report deve accadere qualcosa' [news aggiornata alle 13:56] -