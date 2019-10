Previsioni Meteo per Pisa e Provincia

Meteo - le Previsioni di giovedì 24 ottobre : E’ durata veramente poco la tregua dal maltempo: già da giovedì l’Italia sarà presa di mira da una nuova violenta perturbazione proveniente dalla Spagna che interesserà, in prima battuta, il Nord Ovest e la Sardegna per poi scivolare anche al Centro e al Sud del nostro Paese. le temperature si manterranno insolitamente elevate, la direzione dei venti è da Sud e lo scirocco – soprattutto sul versante tirrenico- sarà molto forte con mari molto ...

Le Previsioni Meteo per giovedì 24 ottobre 2019 : Maltempo in arrivo sulle regioni occidentali, su quelle tirreniche centrali e su Sicilia: allerta meteo arancione su Liguria...

Previsioni Meteo Napoli - ancora sole e caldo. Ecco quando tornerà la pioggia [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Napoli – La particolare esaltazione anticiclonica con temperature quasi estive annunciata nei giorni scorsi per questa prima parte di settimana, sta trovando riscontro nei dati oggettivi: le massime di questi giorni si stanno ponendo mediamente intorno ai +25/27°C a seconda delle varie aree metropolitane. Naturalmente al caldo si sta associando il bel tempo con sole dominante, salvo ogni tanto qualche passaggio innocuo di ...

Liguria - allerta meteo arancione per domani 24 ottobre - le Previsioni : La forte ondata di maltempo che ora si sta abbattendo sulla Francia, con annesse alluvioni, si sta muovendo verso l'Italia dove irromperà nella giornata di domani, 24 ottobre 2019. Le prime...

ALLERTA METEO ARANCIONE IN LIGURIA/ Previsioni maltempo : rischio frane e alluvioni : ALLERTA METEO ARANCIONE in LIGURIA: rischio frane e alluvioni. maltempo, allarme 'giallo' in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte: Previsioni oggi

Previsioni Meteo Roma : oggi ultimo giorno di sole e caldo - ma domani arrivano violenti temporali dal Tirreno [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma– Nessuna novità per la giornata odierna. Alta pressione sempre dominante, bel tempo e tanto sole sulla Capitale, con soltanto qualche velatura alta assolutamente innocua, magari più presente nel corso della giornata. Clima sempre molto mite, anzi, è il caso di dire caldo, quasi estivo, visto che nella giornata di ieri la punta massima ha sfiorato i +29°C sulla Capitale, esattamente +28,7°C sui quartieri centrali ...

Allerta meteo - Previsioni maltempo oggi/ Lombardia Emilia Romagna Piemonte : i rischi : Allerta meteo gialla in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte: previsioni maltempo oggi, lieve attenuazione dopo i disastri dei 3 giorni scorsi. I rischi

Previsioni Meteo - le grandi manovre dell’inverno : prime ondate di freddo e neve verso Europa e USA [MAPPE] : Previsioni Meteo – Siamo ormai agli sgoccioli del mese di ottobre e mentre ci avviciniamo alla stagione più fredda per l’emisfero settentrionale, la circolazione globale sta attraversando alcuni particolari cambiamenti. Assisteremo, infatti, ad un cambiamento del modello che faciliterà l’arrivo di aria più fredda dalle regioni polari verso le medie latitudini, secondo Andrej Flis in un’analisi per Severe Weather Europe. Attualmente, abbiamo un ...

Previsioni Meteo Milano : oggi sole prevalente o nubi innocue - ma domani torna la pioggia con nuovi nubifragi [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Alba assolata sul capoluogo lombardo, salvo qualche velatura alta assolutamente innocua. La pressione è cresciuta nelle ultime 48 ore con 1020 hpa mediamente al suolo, geo-potenziali lievitati anche in quota, ma il tutto si configura piuttosto temporaneo. Il vortice iberico, complice una rimonta del fronte subtropicale su Spagna e Portogallo, compirà una manovra verso Nord, portandosi dapprima sulla Francia, ...

Meteo Roma : Previsioni per giovedì 24 ottobre : Meteo Roma: previsioni per giovedì 24 ottobre Nuvolosità irregolare al mattino ma con tempo generalmente asciutto; peggioramento atteso a partire dal pomeriggio con piogge di moderata o forte intensità anche a carattere di temporale specie nella notte . Temperature comprese tra +15°C e +24°C. Meteo Lazio: previsioni giovedì 24 ottobre Locali piogge al mattino sul viterbese e lungo la costa centro settentrionale, stabile sui restanti settori ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : nuovo peggioramento - il bollettino fino al 28 ottobre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord addensamenti compatti sulle Alpi occidentali con piogge e rovesci sparsi; tra la tarda mattinata e il pomeriggio aumento della nuvolosità compatta sulle rimanenti aree del Nord Ovest con precipitazioni sparse a carattere di rovescio, più intense e diffuse e anche a carattere temporalesco sulle aree ...

Le Previsioni Meteo per la Toscana : domani temporali “persistenti e di forte intensità” : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana per i prossimi giorni. domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse in mattinata e diffuse nella seconda parte della giornata, quando assumeranno carattere temporalesco a partire dall’Arcipelago e dalle zone costiere. I temporali localmente potranno essere persistenti e di forte intensità. Venti: tra moderati e forti da sud-est sulla costa e sui rilievi, in attenuazione ...

Previsioni Meteo 23 ottobre : nuovo peggioramento - temporali e nubifragi nel nord ovest : Le Previsioni meteo del 23 ottobre indicano l'ennesimo peggioramento delle condizioni climatiche ancora una volta sul nord ovest del Paese con temporali e nubifragi diffusi che andranno a insistere sulle stesse regioni di nord ovest già pesantemente colpite da seri disagi idrogeologici nei giorni scorsi.Continua a leggere

Previsioni Meteo - situazione esplosiva : grande Allerta per Giovedì 24 e Venerdì 25 - le alluvioni si spostano al Sud : Previsioni Meteo – Il maltempo sta concedendo una breve tregua all’Italia dopo la disastrosa alluvione delle scorse ore al Nord/Ovest: ha smesso di piovere e anche nella giornata di domani, Mercoledì 23 Ottobre, avremo una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi in tutto il Paese. Le temperature, però, aumenteranno in modo esagerato, in alcuni casi anche di 5°C rispetto alle già altissime massime di oggi, a causa del flusso ...