Previsioni astrologiche novembre | Leone | nuovi sbocchi professionali | amore in stand-by

Previsioni astrologiche novembre - Gemelli : voglia di divertimento con il partner ed amici : Nel mese di novembre 2019 troviamo il Sole spostarsi dallo Scorpione, dove sosta Mercurio, al segno del Sagittario, dove staziona Giove, mentre Venere cambierà domicilio passando dal Sagittario al Capricorno, dove vi sono anche Plutone e Saturno. Marte permarrà in Bilancia come Urano nel segno del Toro e Nettuno in Pesci. Infine, il Nodo Lunare andrà posizionandosi nell'orbita del Cancro. Di seguito le Previsioni astrologiche per il segno dei ...

Previsioni astrologiche novembre - Cancro : clima sereno in coppia ed al lavoro : Nel mese di novembre 2019 troveremo il Sole passare dal domicilio dello Scorpione (dove staziona Mercurio) al Sagittario, dove già sosta Giove, mentre Marte proseguirà il proprio moto in Bilancia. Venere viaggerà dal Sagittario al Capricorno, dove vi sono pure Saturno e Plutone, nel frattempo Urano stazionerà in Toro e invece Nettuno si troverà nel segno dei Pesci. Infine il Nodo Lunare continuerà sui gradi del Cancro. E' interessante vedere da ...

Previsioni astrologiche novembre - Toro : chiamate extra e probabili separazioni : Nel mese di novembre troveremo il passaggio del Sole dallo Scorpione, dove c'è Mercurio, ai gradi del Sagittario, dove stazione anche Giove; mentre Venere cambierà domicilio passando dal Sagittario al Capricorno, dove vi sono Saturno e Plutone. Marte permarrà in Bilancia, come Nettuno che rimarrà stabile in Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà in Cancro e Urano nel segno del Toro. Amore Nel mese di novembre i nati Toro potrebbero dover superare ...

Previsioni astrologiche - classifica 25 ottobre : finanze a gonfie vele per Leone : Venerdì 25 ottobre troviamo la Luna stazionare in Vergine mentre Marte sarà sui gradi della Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario ed Urano in Toro. Mercurio, Venere ed il Sole saranno sull'orbita dello Scorpione, nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed il Nodo Lunare proseguirà il suo moto in Cancro. Favorevoli le Previsioni per Leone e Scorpione, meno rosee per Capricorno e Toro. Sul ...

Previsioni astrologiche novembre - Ariete : relazioni affettive in pole position a fine mese : Nel mese di novembre 2019 troveremo il Sole passare dal segno dello Scorpione, dove c'è Mercurio, al segno del Sagittario, dove staziona anche Giove, mentre Venere passerà dal Sagittario al Capricorno, dove troviamo Saturno e Plutone. Marte rimarrà nel segno della Bilancia e Nettuno farà altrettanto permanendo in Pesci. Infine Urano proseguirà il suo moto in Toro ed il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro. Amore Il mese di novembre per i nati ...

Previsioni astrologiche - classifica 24 ottobre : Vergine romantico - Acquario bellicoso : Giovedì 24 ottobre 2019 troveremo la Luna nel segno della Vergine mentre Mercurio, Venere ed il Sole stazioneranno sui gradi dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, come Marte nel segno della Bilancia e Giove in Sagittario. Urano proseguirà il suo moto in Toro, nel frattempo il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Favorevoli le Previsioni per la Vergine ed il Leone, ma meno rosee per ...

Previsioni astrologiche - classifica 23 ottobre : chiamate extra per Pesci - Toro distratto : Mercoledì 23 ottobre 2019 troviamo il Sole, Mercurio e Venere sarà sui gradi dello Scorpione mentre la Luna sarà nel segno del Leone. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia, nel frattempo Plutone e Saturno stazioneranno in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno che continuerà sui gradi dei Pesci. Previsioni odierne favorevoli per Scorpione e Pesci ma meno concilianti per Vergine e Toro. Sul podio 1° posto ...

Previsioni astrologiche fino al 31 ottobre : intuizioni lavorative per i nati Bilancia : Il decimo mese dell'anno sta per concludersi. Scopriamo quali sono le Previsioni astrologiche delle ultime giornate di ottobre 2019 a partire da lunedì 21 ottobre. Di seguito, le stelle con amore, lavoro e salute fino al 31 ottobre, per comprendere come affrontare gli ultimi 10 giorni del mese, primo dell'arrivo del mese di novembre. Ariete: gli ultimi giorni del mese saranno particolarmente interessanti, sia in campo sentimentale che ...

Previsioni astrologiche 22 ottobre : Sagittario sospettoso - Ariete sfacciato : Martedì 22 ottobre troviamo la Luna in Leone mentre Marte ed il Sole saranno nel segno della Bilancia. Mercurio e Venere continueranno il loro moto in Scorpione come Plutone e Saturno in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario, nel frattempo Urano sarà nell'orbita del Toro e Nettuno stabile in Pesci. Favorevoli le Previsioni odierne per il Leone, i Gemelli e la Bilancia mentre meno positive per i segni del Toro, Cancro e Scorpione. Di seguito ...

Previsioni astrologiche - classifica 21 ottobre : shopping per Sagittario - Bilancia mondano : Lunedì 21 ottobre 2019 troviamo il Nodo Lunare e la Luna stazionare in Cancro mentre Mercurio e Venere saranno nell'orbita dello Scorpione. Marte ed il Sole saranno sui gradi della Bilancia, nel frattempo Plutone e Saturno rimarranno nel domicilio del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano nel segno del Toro e Nettuno stabile in Pesci. Sul podio 1° posto Scorpione: eclettici. Orientati su più fronti riusciranno, con ogni ...

