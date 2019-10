Previsioni astrologiche | classifica 25 ottobre | finanze a gonfie vele per Leone

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Venerdì 25troviamo la Luna stazionare in Vergine mentre Marte sarà sui gradi della Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario ed Urano in Toro. Mercurio, Venere ed il Sole saranno sull'orbita dello Scorpione, nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed il Nodo Lunare proseguirà il suo moto in Cancro. Favorevoli lepere Scorpione, meno rosee per Capricorno e Toro. Sul podio 1° posto'top'. Il settore finanziario dei natiin questo venerdì andrà, con ogni probabilità, aed i nativi potranno permettersi un acquisto, probabilmente per la casa, che desideravano da tempo. 2° posto Scorpione: flirt. Le nuove conoscenze che i nativi di questo segno faranno nelle 24 ore potrebbero divenire degli splendidi flirt di fine, colmi di affettuosità ed anche di ...

