Piogge e temporali sulla Penisola | colpite maggiormente le regioni del nord

Previsioni Meteo - Aeronautica Militare : nei prossimi giorni “ Piogge e temporali anche intensi” : L’ Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per i prossimi giorni . Oggi al Nord da poco a parzialmente nuvoloso sul settore centro-orientale dell’Emilia-Romagna; nuvolosità irregolare a tratti intensa su Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige con isolate piogge e locali temporali su Trentino-Alto Adige e centro-nord Veneto mentre sul Friuli-Venezia Giulia si avranno solo occasionali piogge o brevi rovesci, in ...

Previsioni Meteo Toscana : Piogge sparse - rovesci con il rischio di forti temporali : Ecco le Previsioni Meteo per la Toscana fornite dal Lamma fino a mercoledì 23 ottobre. Domani 20 ottobre Parzialmente nuvoloso o tratti nuvoloso in mattinata con addensamenti anche consistenti sul nord-ovest e zone costiere. Schiarite sulle zone interne centro-meridionali già a partire dalla tarda mattinata. piogge sparse e locali rovesci sulle province di Massa-Carrara, Lucca e parte di quella di Pistoia, più frequenti sui rilievi e a partire ...

Previsioni meteo 19 ottobre : intensa perturbazione a Nord - forti Piogge e temporali : Le Previsioni meteo di oggi 19 ottobre ci dicono che l'Italia è spaccata in due: pioggia su gran parte del Nord e in alta Toscana (e situazione che potrebbe peggiorare domani), mentre nel resto d’Italia sole e temperature stabile grazie ai venti caldi africani.Continua a leggere

Maltempo - pesante allerta meteo della protezione civile per il weekend : Piogge torrenziali e violenti temporali a Nord/Ovest [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Una vasta perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore il Nord - Ovest del Paese, ad iniziare dalla Liguria dove, già dalla serata odierna, si potranno registrare precipitazioni persistenti che continueranno anche durante il fine settimana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

La Spezia. allerta gialla per temporali e Piogge : Il servizio di Protezione Civile della Regione Liguria ha emanato allerta gialla , il grado più basso, per pioggia e temporali .

Maltempo - diretta : fronte freddo sta attraversando l'Italia con Piogge e TEMPORALI : Dopo le piogge alluvionali registrate stamattina in Liguria, la perturbazione ha ripreso finalmente a muoversi verso est (dopo essere rimasta inchiodata ore e ore tra mar Ligure e nord-ovest). Il...

Aeronautica Militare - Previsioni Meteo : oggi “Piogge insistenti e temporali anche forti” : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni. oggi al Nord cielo coperto al nord-ovest e sulla Lombardia con piogge diffuse e insistenti e temporali anche forti, specie sulle aree montuose del Piemonte settentrionale, dove i quantitativi di precipitazione saranno particolarmente abbondanti. Fenomeni in estensione alle aree alpine e prealpine orientali e al settore ovest ...