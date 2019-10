Per il ministro Bonafede il carcere per i grandi evasori è una “svolta culturale”

Alitalia : il ministro Patuanelli Perplesso - si va verso una proroga condizionata : Si va verso una proroga condizionata per Alitalia. La richiesta di almeno altre otto settimane avanzata da Fs e Atlantia ha incontrato infatti le perplessità sia dei commissari, sia del ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, cui spetta la decisione definitiva sulla proroga. Per questo i commissari pretendono ora un ruolo maggiore, richiedendo di avere una “interlocuzione diretta e immediata con ...

Sandro Gozi - “il renziano nel gabinetto del primo ministro francese Philippe è anche consulente Per il governo di Malta” : Sandro Gozi non è solo il responsabile per gli Affari europei nel gabinetto del primo ministro francese Edouard Philippe, ma a partire da luglio 2018 ha anche ricoperto l’incarico di consulente personale del premier maltese Joseph Muscat. Secondo quanto rivelato da un’inchiesta congiunta tra Le Monde e il Times of Malta, il renziano ed ex esponente dei governi Renzi e Gentiloni, non solo sta lavorando per l’esecutivo francese, ...

Governo - il Ministro Luigi Di Maio : i voti Per la vita del Governo l’ha il M5s e senza di noi nulla sipotrà fare : Avere ascoltato Luigi Di Maio che dichiarava: i voti per governare l’ha il M5s e senza di noi nessun Governo

Canada al voto Per nuovo primo ministro ma torna spettro secessione del Quebec : Gli elettori canadesi sono attesi oggi, lunedì 21 ottobre, alle urne per eleggere un nuovo primo ministro, mettendo fine a sei settimane di una insolita campagna elettorale incentrata sulle personalità più che sui programmi dei vari leader politici. Il dato più evidente è che il primo ministro uscente Justin Trudeau rischia di perdere la maggioranza. Dagli ultimi sondaggi emerge infatti che i Liberali di Trudeau e i Conservatori gudiati da ...

M5s - Gianluca Perilli nuovo capogruppo al Senato : ha battuto Per tre voti l’ex ministro Toninelli : Il Senatore Gianluca Perilli è stato eletto capogruppo M5s al Senato: nella votazione del 16 ottobre ha battuto per soli 3 voti (47 contro 44) l’ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. Mentre alla Camera i deputati 5 stelle ancora non riescono a trovare un accordo, a Palazzo Madama la situazione si è sbloccata ed è stato scelto il successore di Stefano Patuanelli, ora ministro dello Sviluppo economico. I parlamentari grillini hanno ...

Il ministro Fioramonti cerca una miliardo Per finanziare l'Università : In un'intervista a Il Sole 24 Ore, il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti sostiene che solo il sistema universitario “ha bisogno di mezzo miliardo, un miliardo se consideriamo anche la ricerca”. E aggiunge che in Consiglio dei ministri “sono sempre andato con la richiesta di trovare risorse per questi interventi e di finanziarli con delle misure fiscali intelligenti”. Per il ministro i 500 milioni sono necessari intanto come ...

Manovra - sms del premier Conte al ministro Gualtieri : “Sull’evasione serve una rivoluzione - altrimenti Perdo credibilità” : “Caro, sull’evasione deve essere una rivoluzione, che deve cambiare i comportamenti dei cittadini…”. E’ questo il Contenuto dell’sms, rivelato ieri notte dal Corriere.it, che il premier Giuseppe Conte ha inviato al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri per chiedere che si insistesse nel cercare i fondi necessari per chiudere in tempo la Manovra. Tre miliardi di extragettito fiscale, saltati fuori all’ultimo ...

Viceministro Economia : “Meno tasse sui lavoratori Per aumentare buste paga : stanziati 3 miliardi” : Lo conferma Antonio Misani, il Viceministro dell'Economia, che anticipa i temi del Documento programmatico di bilancio da inviare entro la mezzanotte a Bruxelles, in discussione fra poche ore in Cdm. Oltre alla riduzione delle tasse sul lavoro, Misani ribadisce quanto già sostenuto più volte nei giorni scorsi su vari fronti: sarà una manovra "verde" che guarda al futuro ecologico del Paese.Continua a leggere

È stato emesso un mandato di arresto Per Peter O’Neill - ex primo ministro della Papua Nuova Guinea : La polizia ha emesso un mandato di arresto per Peter O’Neill, ex primo ministro della Papua Nuova Guinea accusato di corruzione. O’Neill si era dimesso lo scorso maggio, dopo settimane di crisi all’interno del suo partito e dopo molte proteste dell’opposizione

Francia-Turchia - massima allerta Per la partita di qualificazione a Euro 2020. Il ministro Le Drian annulla la sua presenza : La Francia campione del mondo affronta stasera (lunedì, ore 20.45) a Parigi la Turchia in un match valido per le qualificazioni agli Europei di calcio. Forti polemiche hanno preceduto il fischio d’inizio, con esponenti di diversi partiti che hanno chiesto l’annullamento della partita per protesta contro l’offensiva lanciata da Ankara contro le forze curde nel nord della Siria, giudicando intollerabile il saluto militare fatto dai giocatori ...

SuPerticket - il ministro della Salute : “Abolirlo entro il 2020 è priorità assoluta” : "Si tratta di un balzello ingiusto di 10 euro sulle visite specialistiche che aumenta discriminazioni e diseguaglianze e nega a tanti l’accesso alle cure", he detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. Al momento il Superticket viene applicato interamente in alcune regioni, mentre in altre varia a seconda del reddito del paziente: si tratta di una tassa aggiuntiva per determinate e specifiche ricette o visite ambulatoriali.Continua a ...

Ministro SPeranza : “La priorità è abolire il suPerticket” : “Per noi la priorità assoluta è sempre la stessa: abolire il superticket entro il 2020“. Parola del Ministro della Salute, Roberto Speranza, che lo ha ribadito a margine della riunione di insediamento del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale. “Si tratta di un balzello ingiusto di 10 euro sulle visite specialistiche che aumenta discriminazioni e diseguaglianze e nega a tanti l’accesso alle cure – ha ...

Il partito del primo ministro ungherese Viktor Orbán ha Perso le elezioni comunali di Budapest : Il partito ungherese di destra radicale Fidesz, guidato dal primo ministro Viktor Orbán, ha perso le elezioni comunali di Budapest. Il nuovo sindaco della capitale ungherese sarà Gergely Karácsony, candidato dei Verdi ed europeista, appoggiato da tutte le opposizioni: ha battuto