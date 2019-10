Partorisce ma la bambina muore subito dopo | a distanza di tanti anni scopre la verità

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Una donna spagnola aveva partorita ma ,, le hanno detto che laera morta. La donna disperata ha dovuto superare il tremendo lutto ma un giorno, 43, ha squillato il suo telefono e dal’altra parte la donna ha sentito una signora che le diceva di essere sua figlia. Questa vicenda è iniziata nel 1943 e la protagonista, suo malgrado è Ana Belen Pintado, una donna che vive nella provincia di Ciudad Real in Spagna. La figlia quando ha compiuto 43è stata raggiunta da una telefonata anonima che le spiegava la: non era figlia di quelli che lei pensava fossero i suoi veri genitori ma leera un’altra e le è stata dettagliatamente spiegata. La persona che era dall’altro capo del telefono le ha dato anche tutte le indicazioni per trovare la sua vera mamma che era assolutamente ignara della. La donna racconta così il primo contatto ...