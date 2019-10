Partite Iva | doppio vincolo per l’accesso alla flat tax al 15%

Misiani : Partite Iva - resta forfettario : 14.40 Per la Flat tax al di sotto dei 65 mila euro "ha prevalso la scelta di assoluto buonsenso di proseguire con il regime forfettario di determinazione dei costi per semplificare la vita dei contribuenti".Lo spiega il viceministro dell' Economia,Antonio Misiani, all'assemblea di Confesercenti. "Abbimao ascoltato il mondo delle partite Iva,ci siamo confrontati con loro", "abbiamo fatto "una scelta di buonsenso e di equilibrio".

Partite Iva - Misiani : “Abbiamo scelto di proseguire con il regime forfettario di determinazione dei costi per semplificare la vita” : Per le Partite Iva che guadagnando meno di 65mila euro e hanno aderito alla flat tax “ha prevalso la scelta di assoluto buonsenso di proseguire con il regime forfettario di determinazione dei costi per semplificare la vita dei contribuenti”. Ad annunciarlo è stato il viceministro all’Economia Antonio Misiani all’assemblea di Confesercenti, nonostante lunedì notte il capo politico del M5S Luigi Di Maio avesse detto che sul tema non ...

Manovra : intesa su contanti - carcere per evasori e Bonus Befana. Rinviata la discussione sulle Partite Iva : Aggiornamento 09:30 - Il Governo ha raggiunto un punto d'intesa sulla Manovra, almeno per quanto riguarda il limite all'uso dei contanti ed il carcere per i grandi evasori. discussione Rinviata, invece, per quanto riguarda il regime forfettario alle Partite iva.La stretta all'uso dei contanti - con abbassamento a 2mila euro della soglia massima - è stata Rinviata al mese di luglio, così come le multe per i commercianti che non utilizzano il ...

Il governo trova l'intesa sul carcere ai grandi evasori. Si tratta sulla flat tax per le Partite Iva : Sono servite oltre due ore e mezzo di vertice e diversi incontri bilaterali per sciogliere alcuni dei nodi ancora aperti, ma alla fine il governo giallorosso sembra aver trovato una quadra sul Dl fisco. Dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri la scorsa settimana 'salvo intese', nella notte è arrivato il disco verde, e nei prossimi giorni si valuteranno gli ultimi elementi della legge di bilancio. Posticipate a luglio 2020 sia le multe ...

Ecco come cambiano le misure su bonus - Partite Iva - pagamenti - evasione fiscale : Intesa di massima nella maggioranza di governo sulle correzioni alla manovra. Sanzioni solo da luglio per commercianti e artigiani senza il Pos, prima il taglio delle commissioni. Rinviato di sei mesi il taglio del tetto all’uso del contante. Si allenta la stretta sulle partite Iva fino a 65 mila euro, salta il vincolo del regime analitico. La web tax fuori dal decreto, se ne riparla nella legge di Bilancio

Partite Iva - per i “piccoli” 90 scadenze fiscali ogni anno. Dall’esterometro alla liquidazione ogni 3 mesi - ecco la burocrazia da tagliare : Una media di oltre 90 scadenze fiscali all’anno. Sette ogni mese, quando va bene. Dal versamento delle ritenute per i collaboratori alla liquidazione dell’Iva – che scatta ogni tre mesi – passando per la comunicazione delle fatture da e verso l’estero, il saldo dei contributi, la giungla delle aliquote Imu e quella delle detrazioni. Il tutto con il rischio di sanzioni in caso di errori. E attenzione, pagare un ...

Partite Iva - sì o no alla nuova riforma? Gli addetti ai lavori : “Lesa la certezza del diritto”. “Ma correttivi alla flat tax sono necessari” : È la quarta riforma del regime fiscale per le Partite Iva nel giro di cinque anni. Un’altra modifica a un sistema, quello in vigore per professionisti e lavoratori autonomi, gravato già da un groviglio di regole e paletti burocratici. Il Documento programmatico di bilancio inviato alla Commissione Ue dal governo elimina l’estensione della flat tax a chi fattura più di 65mila euro all’anno e prevede l’introduzione di norme più ...

Il governo toccherà le Partite Iva - e non tutti sono contenti : Niente estensione della flat tax, e saranno corrette alcune distorsioni create dall'ultima legge di bilancio: secondo alcuni però forse esagerando

Manovra - dalle Partite Iva alle multe per chi non utilizza il Pos : ecco su cosa si scontrano le forze di governo : Da una parte ci sono le richieste dei renziani di Italia Viva che vogliono eliminare Quota 100 e destinare più soldi alle famiglie, con l’introduzione di una “patente fiscale a punti” che alleggerisca la pressione dei controlli sui contribuenti. Dall’altra quelle dei Cinquestelle, con Luigi Di Maio in testa, che invece vogliono mantenere il regime forfettario per le Partite Iva, meno severità sul tetto al contante ma il ...

Partite Iva - chi perde e chi ci guadagna con la «stretta» del governo : Decisivo il nodo del calcolo analitico ricavi-costi che potrebbe diventare opzionale: rischio rincari fino al 18% ma chi ha spese fisse alte potrebbe persino guadagnarci

Manovra : Siri a Conte - ‘estendere flat tax a Partite Iva fino a 100 mila euro’ (4) : (Adnkronos) – Per Siri sulla questione del contante, “se vuole incentivare, senza imposizioni, i cittadini a effettuare pagamenti con strumenti alternativi al contante, allora faccia un gesto coraggioso e cominci a cancellare l’imposta di Bollo sui conti correnti di pensionati e lavoratori e imponga alle Banche commissioni zero per chi utilizza il Pos elettronico. L’utilizzo dei pagamenti elettronici deve essere una ...

Manovra : Siri a Conte - ‘estendere flat tax a Partite Iva fino a 100 mila euro’ (2) : (Adnkronos) – Questi milioni di lavoratori, rileva Siri, “sono comunque riusciti a mantenere in piedi la propria attività al prezzo di estremi sacrifici e andrebbero premiati e sostenuti, non perseguitati. Questi sono eroi che hanno deciso di non piegarsi alla disperazione e all’emarginazione sociale, che preferiscono resistere e lavorare, nonostante tutto, piuttosto che mettersi in fila per prendere il sussidio di povertà che ...

Manovra : Siri a Conte - ‘estendere flat tax a Partite Iva fino a 100 mila euro’ : Roma, 20 ott. (Adnkronos) – Assolutamente non da modificare in nessun modo la flat tax al 15% per le partite iva fino a 65 mila euro. Anzi la misura va estesa anche alle partite Iva fino a 100 mila euro di fatturato. Inoltre sarebbe auspicabile anche una flat tax al 15% per tutte le famiglie fino a 65 mila euro di reddito lordo. Così in un post su Facebook l’esponente della Lega Armando Siri rispondendo al premier, Giuseppe Conte che ...