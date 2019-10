Partecipate | Campidoglio | sindacati confederali hanno rifiutato tavolo di confronto

Campidoglio - ribadito in Prefettura impegno a mantenere livelli occupazionali in società Partecipate Roma Capitale : Roma – “Le società partecipate di Roma Capitale resteranno pubbliche, garantendo il mantenimento dei livelli occupazionali. Abbiamo ribadito questo assunto oggi in Prefettura, nell’ambito della procedura di conciliazione, alle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo stato di agitazione per venerdì 25 ottobre. Ai sindacati è stata inoltre assicurata totale condivisione di ogni passaggio che coinvolga i lavoratori, tramite appositi ...