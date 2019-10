Pallanuoto femminile | Serie A1 2019-2020 | vincono Roma | Milano e Padova negli anticipi

Fonte : oasport

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Si sono giocati oggi trevalidi per laA1 di, resi necessari da ritorno degli spareggi delle qualificazioni agli Europei, in programma sabato: tre affermazioni esterne, con le nette vittorie della, per 5-14 ad Ancona, e del, per 2-10 a Verona, mentrepassa di misura a Trieste per 12-13 dopo essere stata a lungo in svantaggio. Completeranno il quadro sabato Florentia-Catania e Rapallo-Bogliasco.4 giornata Risultati Vela Ancona-Sis5-14Trieste-Kally N.C.12-13 Css Verona-Plebiscito 2-10 Florentia-Catania sabato Rapallo-Bogliasco sabato Classifica* e* 12 Catania e* 9 Verona* 6 Bogliasco e Florentia 3 Ancona*, Trieste* e Rapallo 0 * = una gara in più roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

