Pagelle Inter-Borussia Dortmund 1-0 | voti Champions League 2019-2020 | decide il gol di

Pagelle e Highlights 8^ giornata : Sassuolo-Inter 3-4 - doppietta Lukaku. Cagliari-SPAL 2-0 - decidono Nainggolan e Faragò. Samp-Roma 0-0 - Udinese-Torino 1-0 - sigillo di Okaka : Pagelle 8 giornata- Tutto pronto per l’8^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Atalanta, chiuderà l’ottavo turno il match di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina. Leggi anche:Probabili formazioni 8^ giornata: si parte con Atalanta-Lazio Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta 3-3 LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; […] L'articolo Pagelle e Highlights 8^ giornata: Sassuolo-Inter 3-4, ...

Sassuolo-Inter 3-4 - le Pagelle nerazzurre : Lukaku e Lautaro Martinez trascinatori : Si è appena concluso il lunch match della domenica con l'Inter che espugna il Mapei Stadium di Reggio Emilia e batte il Sassuolo 4-3. I nerazzurri passano subito in vantaggio dopo 2' con Lautaro Martinez, mentre i padroni di casa trovano il pari al 16' con Berardi. Una doppietta di Romelu Lukaku al 38' e al 45' su calcio di rigore sembra chiudere il match. Nella ripresa, però, succede di tutto e prima un rigore di Lautaro, poi le reti di ...

LIVE Pagelle Italia-Grecia - i voti degli azzurri in DIRETTA : incursioni interessanti di Jorginho : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Pagelle Italia-Grecia 0-0: Donnarumma 7: Si fa trovare pronto con una bella parata. D’Ambrosio 6: Dei terzini è quello che stringe per formare una finta difesa a 3. Bonucci 6.5 : Prova con i lanci a trovare Insigne e Chiesa sulle fasce. Acerbi 6: Tiene alta la difesa insieme a Bonucci. Spinazzola 6.5: Dopo un buon inizio perde costanza nelle azioni offensive. Barella 5.5: Buon lavoro ...

Pagelle e Highlights 7^ giornata : Inter-Juventus 1-2 - Higuain gela San Siro - bianconeri al comando! : Pagelle 7 giornata- Tutto pronto per il 7° turno di campionato. Aprirà le danze la sfida tra SPAL e Parma, dopo il rinvio ufficiale del match tra Brescia e Sassuolo. Appuntamento clou con la sfida tra Inter e Juventus, match in programma domenica sera alle 20:45. Occhio alla sfida tra Genoa e Milan. Rossoneri costretti […] L'articolo Pagelle e Highlights 7^ giornata: Inter-Juventus 1-2, Higuain gela San Siro, bianconeri al comando! ...

L'Inter cade con la Juventus 1-2 - le Pagelle : bene Lautaro e Ronaldo : Il posticipo della settima giornata di Serie A allo stadio Meazza tra Inter e Juventus si chiude sul risultato di 1-2 con i gol di Dybala, Lautaro Martinez su rigore e di Higuain nel finale. Bianconeri ora in testa alla classifica con 19 punti, a +1 proprio sui nerazzurri. Ora ci sarà la sosta e, dunque, si tornerà in campo tra due settimane. L'Inter giocherà al Mapei Stadium contro il Sassuolo, domenica 20 ottobre alle ore 12:30. La Juventus, ...

Inter-Juventus 1-2 - le Pagelle di CalcioWeb : Lukaku bradipo - Higuain decisivo [FOTO] : Inter-Juventus, LE pagelle DI CalcioWeb – La Juventus fa suo il Derby d’Italia e scavalca l’Inter. A San Siro, una grande partita, finisce 1-2. A segno Dybala dopo 4′, pari di Lautaro Martinez su rigore al 18′, decide Higuain all’80’. Benissimo il tridente bianconero, ma anche Pjanic, Lautaro Martinez e Brozovic i migliori tra i nerazzurri. In alto la FOTOGALLERY. Inter-Juventus, LE pagelle DI ...

Pagelle Inter-Juventus - Higuain entra e decide il match : Pagelle Inter-Juventus : ecco i voti del derby d’Italia. La Juve vince una sfida bellissima, tra due squadre di altissimo livello. A decidere il match Higuain, che subentra ad uno spento Bernardeschi. Decisivo il cambio di Sarri, che legge benissimo l’incontro. Pagelle Inter-Juventus, i voti Szczesny: 6 Cuadrado: 6,5 De Ligt: 6 Bonucci: 6,5 Alex Sandro: 6,5 Khedira: 6 Pjanic: 7 Matuidi: 6 Bernardeschi: 5,5 Cristiano Ronaldo: ...

Pagelle Inter-Juventus 1-2 - voti - migliori e peggiori. Dybala e Higuain scatenati - non basta un grande Lautaro Martinez : Pagelle Inter-Juventus 1-2 INTER Handanovic 6: Imperfetto sul gol del vantaggio juventino, non riesce a deviare a sufficienza la saetta mancina di Dybala da distanza abbastanza ravvicinata. Viene salvato dalla traversa sul siluro di Ronaldo dopo 9′, poi è attento sulle conclusioni di Ronaldo e Bernardeschi, mentre non può nulla in occasione del 2-1 firmato da Higuain. Godin 6: Molto aggressivo fin da subito, fa sentire la sua ...

Genk-Napoli 0-0 - Pagelle / Il Napoli divora gol grandi quanto l’intero Belgio : MERET. Il giovane Meret si cimenta in due paratoni, sulla zuccata di Samatta al 35’ e poi sul tiro originato da una cappellata di Allan al 42’. Rischia pure di essere beffato da una maligna deviazione. Risultato: il migliore del Napule e abbiamo detto tutto Ilaria cara – 7 Come al solito mi rubi le parole dal taccuino. Aggiungo soltanto un cenno all’attenzione e alla concentrazione che ci mette questo ragazzo. E’ intenzionato a ...

Barcellona-Inter 2-1 - le Pagelle nerazzurre : i milanesi sprecano e cadono nella ripresa : Si è appena concluso il match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League tra Barcellona e Inter sul risultato di 2.-1 per i catalani. Nerazzurri in vantaggio con Lautaro Martinez già al 3', ma nella ripresa i blaugrana rimontano con la doppietta di Luis Suarez al 58' e all'84'. Padroni di casa ora in testa al girone con quattro punti, alla pari con il Borussia Dortmund, mentre i nerazzurri restano in fondo con 1 ...

Pagelle Barcellona-Inter 2-1 - Champions League : non basta un super Lautaro Martinez. Bene Sensi : L’Inter gioca una grande partita al Camp Nou ma è costretta ad arrendersi proprio nel finale per 1-2 contro un Barcellona irriconoscibile nel primo tempo che ha avuto la forza di ribaltare l’incontro nella ripresa grazie ai gol di Suarez e alle creazioni di Leo Messi. Per i nerazzurri non basta un super Lautaro Martinez, autore del gol del vantaggio, mentre Brozovic cala col passare dei minuti dopo un ottimo primo tempo. Di seguito ...

Barcellona-Inter 2-1 - le Pagelle di CalcioWeb : che personalità di Barella e Lautaro fa reparto da solo [FOTO] : Barcellona-Inter, le pagelle di CalcioWeb -E’ andato in archivio un match importante valido per la Champions League, sono scese in campo Barcellona ed Inter che hanno dato vita ad una partita di grande intensità e che ha regalato emozioni. Match di grande personalità per la squadra di Antonio Conte che ha fatto la voce grosse contro una delle squadre più forti in assoluto, il Barcellona non ha entusiasmato, troppe individualità e ...