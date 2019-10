Otranto | droga e migliaia di euro in casa | denunciati due uomini

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Emanuela Carucci Si tratta di un 51enne e un 36enne diche in due operazioni diverse in provincia di Lecce sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e contanti Sostanze stupefacenti e 55milaben nascosti. È quello che un uomo di 51 anni nascondeva nel suo appartamento nella zona popolare di, un Comune in provincia di Lecce. A scoprire il tutto i carabinieri di Maglie (sempre nel Leccese) insieme ai colleghi cinofili di Modugno (nel Barese). Una volta indell'uomo per una perquisizione, i militari hanno trovato prima 58 grammi di marijuana, fiutati dal cane, ben nascosti in un barattolo conservato in un mobile. Accanto c'erano anche due grammi circa di hashish. Non solo. Suddivisi in banconote di piccolo taglio c'erano anche, come detto, 55mila. I contanti erano ben nascosti in due buste per la spesa. La cifra è stata ritenuta ...

