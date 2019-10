Offerta di Belpietro per 5 periodici Mondadori pronta per lo shopping

Fonte : affaritaliani

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)Editore in deciso rialzo a Piazza Affari, nonostante la giornata negativa del listino azionario milanese. Merito dell'vincolante arrivata da La Verità di Maurizioper 5"non strategici" che Segrate aveva fatto sapere di voler cedere. La reazione indica come il mercato giudichi positivamente l'alleggerimento del peso del business deitradizionali sul giro d'affari del gruppo e una maggiore focalizzazione sul settore libri e sull'editoria professionale. Un settore, quest'ultimo, dove il gruppo potrebbe fare la sua prossima mossa con un'acquisizione in Italia, in attesa di valutare eventuali opportunità nel settore editoriale in Gran Bretagna, Francia o Spagna, i mercati europei del libro maggiormente in salute al momento Segui su affaritaliani.it

