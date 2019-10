Offerta Alitalia | nuova proroga

Alitalia - è ufficiale la settima proroga : ministro Patuanelli concede fino al 21 novembre per la presentazione dell’Offerta vincolante : La settima proroga per Alitalia ora è ufficiale: il ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha concesso fino al 21 novembre per la presentazione dell’offerta vincolante. La proroga, si legge in una nota del Mise, è subordinata a due condizioni: intervento diretto dei commissari e immediato confronto con gli offerenti, oltre a una richiesta di aggiornamento quotidiano sullo stato di avanzamento dei lavori. La richiesta di proroga ...

Alitalia - niente Offerta : Fs e Atlantia chiedono proroga. “Perplessità” di Mise e commissari : L’offerta non è arrivata e al ministero dello Sviluppo economico la parola d’ordine è “perplessità“. E’ lo stato d’animo con cui la richiesta di proroga di almeno altre otto settimane avanzata da Fs e Atlantia è stata accolta sia dai commissari, sia del ministro Stefano Patuanelli, cui spetta la decisione definitiva. Ragion per cui per Alitalia si va verso una proroga condizionata. Secondo conseguenza: i ...

Alitalia - Fs e Atlantia chiedono altre 8 settimane per l'Offerta : Dall’assetto azionario al partner industriale, dalla governance al piano definitivo, mancano ancora diversi tasselli per completare il rebus Alitalia. Per questo Fs e Atlantia hanno chiesto almeno altre 8 settimane per definire l’offerta vincolante. La richiesta è scritta nero su bianco nella lettera inviata ai commissari straordinari. Ma in attesa delle loro valutazioni, la questione è anche politica: tocca infatti al ...

Alitalia : Fs chiede «almeno 8 settimane» per l'Offerta vincolante : Dopo la richiesta di Ferrovie dello Stato, capofila del consorzio di acquisto in cantiere, che vede coinvolti anche Delta Airlines, Atlantia e Mef, tocca ora al ministero dello Sviluppo economico, sentiti i commissari, decidere quanto tempo concedere

Alitalia - settima proroga per l’Offerta vincolante. Atlantia mette quattro paletti per partecipare al piano di rilancio : settima proroga per Alitalia. Dopo 29 mesi di gestione straordinaria arriva l’ennesimo rinvio. La cordata guidata dalle Ferrovie dello Stato non è riuscita a formalizzare un’offerta definitiva per il vettore italiano. Atlantia si è detta disponibile a proseguire il confronto per la definizione di un’offerta vincolante, ma pone quattro condizioni per andare avanti. Inoltre, sullo sfondo, resta il fatto che per il gruppo dei ...

Alitalia - Atlantia disponibile a Offerta ma serve socio industriale : La partecipazione alla formulazione dell'offerta vincolante da parte di Atlantia, si legge in una nota,non può prescindere dalla individuazione di un partner industrialeche partecipi al capitale della Newco con una quota significativa

Alitalia - Mise : Offerta vincolante il 15 : 22.00 Dopo l'incontro tra il premier Conte e i vertici di Atlantia per discutere del loro impegno in Alitalia, oggi al Mise una riunione sul dossier tra i commissari straordinari della compagnia e il ministro per lo Sviluppo economico, Patuanelli. "E' stata esaminata la situazione complessiva della compagnia, convenendo sul fatto che ci sono le condizioni affinché entro il 15 ottobre possa giungere una proposta vincolante da parte del ...

"Su Alitalia ci sono le condizioni per un'Offerta entro il 15 ottobre" - dice Patuanelli : "Oggi ho incontrato la struttura commissariale di Alitalia. È stata esaminata la situazione complessiva della compagnia, convenendo sul fatto che ci sono le condizioni affinché entro il 15 di ottobre possa giungere una proposta vincolante da parte del consorzio acquirente". Così in una nota il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, che aggiunge: "Il fatto che ancora non si arrivi ad una conclusione della trattativa e che si ...

Alitalia - slitta il termine per la presentazione dell’Offerta vincolante : proroga al 15 ottobre : slitta di un mese il termine per la presentazione dell’offerta vincolante di acquisto di Alitalia. Il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, come richiesto dai commissari straordinari, ha firmato la proroga che permetterà alla newco formata da Gruppo Fs, Atlantia, Tesoro e Delta Airlines di definire la proposta entro il prossimo 15 ottobre. La precedente scadenza era fissata al 15 settembre e da settimane era già chiaro che ...

Alitalia - il Mise proroga al 15 ottobre i termini per l’Offerta da parte di Fs : Una proroga al 15 ottobre del termine per presentare l’offerta di acquisto di Alitalia. È la decisione del ministro dello Sviluppo economico, seguita alla richiesta avanzata dal cda di Fs

Alitalia - proroga per l’Offerta è dietro l’angolo : richiesti altri 6 mesi di cassa integrazione. Fs e Atlantia maggiori azionisti della nuova società : Per il salvataggio Alitalia si va ai tempi supplementari. Le Ferrovie si preparano a sforare la scadenza del 15 settembre, fissata per la presentazione dell’offerta definitiva per la nuova compagnia aerea. Si va quindi verso la sesta proroga che farà probabilmente slittare l’operazione ancora di un mese e mezzo (31 ottobre). Intanto però il ministero dello Sviluppo economico dovrà varare i nuovi ammortizzatori sociali che allungano ...

Alitalia - verso una nuova proroga del termine per l’Offerta Fs-Delta-Atlantia : Il salvataggio di Alitalia è uno dei temi più urgenti che il nuovo governo dovrà affrontare. Il 15 settembre scade il termine per la presentazione dell’offerta vincolante e definitiva di Ferrovie dello Stato, insieme ai partner Delta, Mef e Atlantia, per l’acquisto delle attività della compagnia. Ma non c’è un accordo