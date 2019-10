Occhio a questi negozi online | AGCM li ha sanzionati per pratiche commerciali scorrette

Fonte : tuttoandroid

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)sanziona le società Tecnotrade S.r.l.s. (tecnotradeshop.it), HP Group S.r.l. (plazalo.com) e Tiger Group S.r.l. (tigershop.it) per: ecco perché e a quanto ammontano le multe. L'articololi haperproviene da TuttoAndroid.

Emme_Vi : @vanabeau @SimoneBonzanini @flinx15 @gps72 Noi abbiamo provato con i prodotti alla spina e onestamente facevano abb… - FrancescoMenon : @TheCrusadery ???? Occhio a fare questi inviti: pare che in tanti in FI la pensino come Brunetta! Occhio?? - Martina71019 : @AdryWebber Quando vedo i sondaggi l'occhio mi cade sempre su questi 3 prima di ogni altro. Impressionante poi la tenuta dei 5* -