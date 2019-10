Novara | adescava minorenni sui social con identità falsa | arrestato prof delle medie

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Lavinia Greci Apittando del suo ruolo e della buona fedevittime, un docente 40enne convinceva le ragazzine a inviare e produrre materiale pedopornografico. Secondo l'accusa con una avrebbe avuto anche apporti sessuali Per attirare l'attenzionesue vittime, tutte, si presentava come un agente immobiliare di 22 anni. Poi, dopo aver conquistato la loro fiducia, chiedeva loro di inviargli foto erotiche. In realtà, nella vita, fa l'insegnante in una scuola media nel Novarese ed è stato, in queste ore, dagli agenti della squadra mobile di, con l'accusa di produzione di materiale pedopornografico, adescamento di minori e atti sessuali con. Dai primi accertamenti è emerso che il docente, tramite l'uso dei, riusciva a entrare in contatto con alcuniili di ragazzee, confasulle, lefacilmente ...

