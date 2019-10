Novara - adescava minorenni sui social. Arrestato un docente di una scuola media

Novara - adescava minorenni sui social con identità falsa : arrestato prof delle medie : Lavinia Greci Ap prof ittando del suo ruolo e della buona fede delle vittime, un docente 40enne convinceva le ragazzine a inviare e produrre materiale pedopornografico. Secondo l'accusa con una avrebbe avuto anche apporti sessuali Per attirare l'attenzione delle sue vittime, tutte minorenni , si presentava come un agente immobiliare di 22 anni. Poi, dopo aver conquistato la loro fiducia, chiedeva loro di inviargli foto erotiche. In ...

Novara - professore delle medie adescava minorenni in rete con falso account : arrestato : adescava minorenni sui social e si faceva mandare foto dal contenuto pedopornografico. Dietro all’account social di un agente assicurativo di vent’anni c’era il docente di una scuola media in provincia di Novara, ora in carcere dopo l’inchiesta della Procura di Novara. A far scattare le indagini nei suoi confronti è stata la denuncia dei genitori di una ragazzina vittima del professore: secondo l’accusa l’uomo ...