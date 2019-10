Nissan – Sarà svelato oggi al Tokyo Motor Show il concept Ariya GALLERY

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)svela ilal: il nuovo crossover a zero emissionisvelail, il crossover a zero emissioni, dotato di duei elettrici di potente accelerazione e della pluripremiata tecnologia di assistenza avanzata alla guida. Anche le forme e le linee puntano su una versione completamente rinnovata e danno vita ad un nuovo stile per il brand. Il nuovo, presentatoal 46ºdi, segna l’alba di una nuova era per, che intraprende un percorso di ridefinizione della filosofia del brand per la prossima fase di evoluzione dell’automobile. Ilpresenta un abitacolo spazioso di alta qualità con funzioni high-tech e una carrozzeria che riflette la linea semplice e pulita delle auto elettriche. Questo veicolo incarna la visione dellaIntelligent Mobility per il ...

24motori : Nissan Ariya, ecco come sarà il futuro suv elettrico - lautomobile_ACI : RT @AMarchettiT: Il concept #Nissan #Ariya anticipa il crossover elettrico che sarà lanciato nel 2020 sulla base di una nuova piattaforma d… - AMarchettiT : Il concept #Nissan #Ariya anticipa il crossover elettrico che sarà lanciato nel 2020 sulla base di una nuova piatta… -