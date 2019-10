Nissan - La Ariya anticipa una futura Suv elettrica

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Ha le forme di una crossover coupé laConcept che laha presentato al Salone di Tokyo. Si tratta di un veicolo totalmente elettrico che appare già molto vicino alla produzione di serie, prevista nel corso del 2021. Si caratterizza per la firma luminosa inedita e per una rivisitazione della mascherina frontale V-Motion, ora nota come Shield V-Motion: qui la finitura tridimensionale nasconde tutti i sensori dedicati alla guida assistita. Terza concept prima della produzione in serie. La Arija Concept rappresenta un'evoluzione delle precedenti IMx ed IMQ Concept viste dal 2018 a oggi, rispetto alle quali ha perso molte delle particolarità tipiche dei prototipi per assumere un aspetto meno futuristico e molto più concreto. Il passo lungo e gli sbalzi ridotti, specialmente al posteriore, promettono grande spazio interno a fronte di dimensioni tipiche dei crossover di taglia ...