Nel 2019 nuovi ordini da record per Salini Impregilo

Volley - SuperLega 2019-2020 : Civitanova surclassa Sora Nell’anticipo della 13^ giornata - panchina per Juantorena e Simon : Civitanova ha sconfitto Sora per 3-0 (25-18; 25-23; 25-23) nell’anticipo della 13^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. L’incontro è andato in scena questa sera all’Eurosuole Forum perché a inizio dicembre la Lube sarà impegnata nel Mondiale per Club e l’ampio anticipo si è reso necessario per permettere ai Campioni d’Italia di volare in Brasile per andare a caccia del titolo ...

LIVE Berrettini-Dimitrov - Atp Vienna 2019 in DIRETTA : 7-6 (5) 3-2 - l’azzurro cerca il break Nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Servizio ottimo al centro di Matteo e schiaffo di dritto risolutivo 30-30 Affossa il dritto in rete Berrettini, brutto errore 30-15 Stavolta il rovescio tradisce Matteo, che non riesce a coordinarsi bene con questo fondamentale 30-0 Splendido “gancio di dritto” dell’azzurro e ancora punto magnifico 15-0 Non contiene il dritto dell’azzurro Dimitrov e punto per il ...

LIVE Berrettini-Dimitrov - Atp Vienna 2019 in DIRETTA : 7-6 (5) 2-1 - l’azzurro cerca il break Nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ottima traiettoria al centro di Berrettini e rovescio out di Dimitrov E a zero Dimitrov tiene il servizio e si gira 2-2 nel secondo set. L’azzurro andrà ora a servire 40-0 Ace centrale di Dimitrov e tre palle del 2-2 nel secondo set 30-0 Servizio vincente al centro del bulgaro 15-0 Bravo stavolta a rete Dimitrov, con una giocata a rete fantastica sul passante insidioso di ...

LIVE Berrettini-Dimitrov - Atp Vienna 2019 in DIRETTA : 6-6 Nel primo set - si va al tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Dritto sbagliato anche da Berrettini, purtroppo, e situazione nuovamente di parità 3-2 Erroraccio di Dimitrov con il dritto e regalo del bulgaro. Ora l’azzurro in vantaggio e con due servizi a disposizione 2-2 Arriva l’errore con il dritto di Dimitrov e si ristabilisce la parità nel tie-break 1-2 Ace centrale di Matteo, che cerca subito una reazione. Dimitrov ora con due ...

LIVE Berrettini-Dimitrov - Atp Vienna 2019 in DIRETTA : 5-6 Nel primo set - l’azzurro punta al tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Scappa il dritto incrociato a Berrettini, due palle per il 6-6 nel primo set 40-0 Ace centrale (n.8) e tre palle per il 6-6 nel primo set per l’azzurro 30-0 Altro ace esterno (n.7) per l’azzurro 15-0 Ace esterno (n.6) per Berrettini Ottimo attacco di dritto per il bulgaro e 6-5 per lui in questo primo set. Berrettini andrà a servire per giocarsi il tutto per tutto al ...

LIVE Berrettini-Dimitrov - Atp Vienna 2019 in DIRETTA : 4-5 Nel primo set - l’azzurro spreca due palle break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ottimo rovescio lungolinea per il bulgaro e 5-4 nel primo set. Ora Matteo dovrà servire per rimanere nel set. Vantaggio Dimitrov, servizio al corpo del bulgaro e palla per il 5-4 in proprio favore nel primo set 40-40 Corta la risposta di Berrettini sulla buona prima del bulgaro e annullate le due palle break 30-40 Gran servizio in slice di Dimitrov e prima chance annullata a Berrettini 15-40 ...

LIVE Berrettini-Dimitrov - Atp Vienna 2019 in DIRETTA : 2-3 Nel primo set - nessun break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Grande cross stretto di dritto di Matteo e niente da fare per Dimitrov 15-0 Ottimo servizio al centro e rovescio in corridoio di Dimitrov Serve bene al corpo Dimitrov e 3-2 per il bulgaro nel primo set. Non ci sono stati break, Berrettini in battuta 40-30: Splendido dritto in cross di Berrettini e rovescio in rete del bulgaro 40-15 Scappa il rovescio in back a Berrettini e due palle per ...

LIVE Berrettini-Dimitrov - Atp Vienna 2019 in DIRETTA : 0-1 Nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Seconda sulla riga di Dimitrov e leggermente lunga la risposta di Matteo 15-15 Brutto errore di rovescio di Berrettini, in manovra 0-15 Ottima rovescio lungolinea di Berrettini e out il cross di dritto di Dimitrov Servizio-dritto di Berrettini e subito 1-1 nel primo set. Il bulgaro in battuta 40-0 Palla corta in sicurezza di Matteo, dopo un’ottima prima di servizio, e tre palle ...

MotoGP - GP Australia 2019 : le dichiarazioni di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli - compagni di squadra Nel Team Yamaha Petronas : Il clima all’interno del box Yamaha Petronas è sicuramente molto disteso e fiducioso in vista del weekend di Phillip Island alla luce degli ottimi riscontri raccolti nell’ultimo round di Motegi e più in generale nella seconda parte del Mondiale MotoGP 2019. Fabio Quartararo ha sfiorato il successo già in un paio di occasioni, ha collezionato 4 pole e si è già aggiudicato il riconoscimento di Rookie dell’anno, mentre Franco Morbidelli ...

Ciclismo femminile - World Tour 2019 : Marianne Vos vince la classifica - sesta Marta BastiaNelli : Marianne Vos con il terzo posto al Tour of Guangxi femminile ha conquistato la classifica del World Tour di Ciclismo femminile: l’olandese della CCC-Liv ha tenuto dietro la connazionale Annemiek van Vleuten, della Mitchelton-Scott, per 125 punti (1592 contro 1467). Sono state 19 nel complesso le vittorie di Vos nel 2019. Queste le parole dell’olandese a CyclingNews.com: “Non è stato davvero un obiettivo per tutta la stagione, ...

Basket - Champions League 2019-2020 : Banks 31 punti - ZaNelli d’orgoglio - Stone sulla sirena - Brindisi batte Bonn 76-75 : Sembrava una notte destinata a diventare nera per l’Happy Casa Brindisi, con John Brown fuori per questa partita a complicare le cose vicino al canestro, e invece si trasforma in una notte gioiosa per il PalaPentassuglia. L’Happy Casa di coach Frank Vitucci batte 76-75 i tedeschi del Telekom Baskets Bonn grazie a un tap in vincente di Tyler Stone sulla sirena. Oltre alla sua prestazione da 13 punti, vanno segnalati i 31 con 9 ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Trento alla ricerca della vittoria per continuare a volare Nel match contro Gdynia : Domani sera, ore 19.30, la Dolomiti Energia Basket Trento ospiterà l’Asseco Arka Gdynia in un match valevole per la quarta giornata di prima fase di EuroCup 2019-2020. La compagine italiana viene da due successi consecutivi nella sua campagna europea e vuole continuare a correre nella lotta al passaggio del turno che passa anche e soprattutto per questa partita visto che poi il calendario proporrà diversa trasferte insidiose. Servirà, ...

