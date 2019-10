Nba | esordio da favola per Nicolò Melli con i Pelicans | nessun italiano meglio di lui

Basket - per Nicolò Melli esordio super nella Nba con la maglia dei Pelicans : L'Italia del Basket è orgogliosa per Nicolò Melli. Il cestista italiano con cittadinanza statunitense si è reso protagonista di un esordio con il botto nella Nba, ovvero la principale lega professionistica di pallacanestro degli Stati Uniti d'America, quella in cui militano i migliori giocatori al mondo. Con la divisa dei New Orleans Pelicans contro i Toronto Raptors, il classe 1991 di Reggio Emilia ha giocato benissimo mettendo a referto 14 ...

VIDEO Nba 2019-2020 : Nicolò Melli - splendido esordio con i New Orleans Pelicans da 14 punti e 5 rimbalzi : Gran bella notte di debutto in NBA per Nicolò Melli con la maglia dei New Orleans Pelicans. 14 punti e 5 rimbalzi in quasi 20 minuti di impiego per il settimo azzurro ad approdare in NBA, a conferma della stima cestistica che di lui ha coach Alvin Gentry già fin dalle partite di prestagione. Entrato in campo nel secondo quarto, Melli è poi ritornato sul parquet della Scotiabank Arena nei momenti decisivi della partita contro i ...

Risultati Nba – Esordio super per i Raptors - Leonard trascina i Clippers alla vittoria nel derby di Los Angeles : Buona la prima per i campioni in carica dei Toronto Raptors: Kawhi Leonard trascina all’Esordio i Clippers nel derby di Los Angeles E’ ufficialmente iniziata la nuova stagione di NBA: ad aprire le danze nella notte italiana sono stati i campioni in carica dei Toronto Raptors, che hanno mandato al tappeto davanti al pubblico di casa i New Orleans Pelicans dopo un tempo supplementare col punteggio di 130-122. Una sfida sempre ...

Nba – Tegola Lakers - Kyle Kuzma non recupera : salterà l’esordio con i Clippers : Kyle Kuzma non recupera per la prima stagionale dei Lakers: il giovane lungo salterà la sfida d’esordio con i Clippers per un problema al piede I Los Angeles Lakers dovranno fare a meno di Kyle Kuzma per l’esordio stagionale. La franchigia giallo-viola non avrà a disposizione il suo giovane lungo per la sfida contro i Los Angeles Clippers che darà il via alla regular season 2019-2020. Kuzma non ha ancora recuperato dalla frattura da stress ...

VIDEO Basket Nba : 10 punti per Danilo Gallinari nell’esordio con gli Oklahoma City Thunder : Nella notte italiana Danilo Gallinari ha fatto il suo esordio con la maglia degli Oklahoma City Thunder nella pre-season di NBA. L’azzurro è partito nel quintetto titolare nella sfida contro i Dallas Mavericks e in soli 17 minuti di gioco è riuscito a mettere a segno 10 punti con un 5/7 dal campo e 9 rimbalzi, sfiorando così la doppia doppia. Ottimo debutto quindi per Gallinari, visto anche che i Thunder hanno vinto il match con il ...

Nba – Esordio super per Melli nel successo Pelicans : e con un Zion Williamson così… : I Pelicans liquidano gli Hawks in preseason: 11 punti per Melli all’Esordio in NBA, 16 per l’attesissimo Zion Williamson I New Orleans Pelicans sono una delle squadre più interessanti in vista della prossima stagione NBA. L’Esordio in preseason di NOLA, orfana di Anthony Davis ma con uno Zion Williamson in più, è decisamente positivo: Atlanta Hawks liquidati 109-133. Best scorer della serata Jrue Holiday con 21 punti, prova più che ...