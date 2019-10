Nba | Clippers-Lakers e Toronto-NOP | risultati video Melli | miglior azzurro di sempre

Nba al via - ai Clippers il derby di Los Angeles : Un inizio da...Nba. Infuocate e spettacolari le prime due gare della stagione 2019-2020 con il derby di Los Angeles, vinto.

Nba 2019-2020 - i risultati della notte (23 ottobre) : i Raptors vincono all’overtime sui Pelicans (Melli 14 punti) - Leonard trascina i Clippers sui Lakers : La nuova stagione NBA ha preso il via questa notte con il confronto tra le due franchigie di Los Angeles e la consegna dello storico anello ai Toronto Raptors. Proprio l’incontro dei detentori del titolo apre quella che si prospetta essere una lunghissima annata. Contro i New Orleans Pelicans, privi per almeno un mese e mezzo di Zion Williamson, arriva la vittoria per 130-122, ma soltanto all’overtime, dopo una partita ...

Risultati Nba – Esordio super per i Raptors - Leonard trascina i Clippers alla vittoria nel derby di Los Angeles : Buona la prima per i campioni in carica dei Toronto Raptors: Kawhi Leonard trascina all’Esordio i Clippers nel derby di Los Angeles E’ ufficialmente iniziata la nuova stagione di NBA: ad aprire le danze nella notte italiana sono stati i campioni in carica dei Toronto Raptors, che hanno mandato al tappeto davanti al pubblico di casa i New Orleans Pelicans dopo un tempo supplementare col punteggio di 130-122. Una sfida sempre ...

Western Conference Nba – Clippers e Lakers - un anello per domarli! Curry formato MVP - Harden ha un nuovo ‘partner in crime’ : Lakers e Clippers favorite per la vittoria dell’anello, Curry pronto a caricarsi gli Warriors sulle spalle. Harden e Westbrook lanciano i Rockets: l’analisi della Western Conference NBA Dopo diversi mesi d’attesa, durante i quali i Mondiali cinesi e le news di mercato ci hanno tenuto compagnia, una nuova stagione NBA è finalmente alle porte. L’annata che prenderà il via nella tarda nottata italiana si preannuncia scoppiettante e ...

Nba 2019-2020 : inizia la regular season - Clippers e Lakers vogliono il titolo in una stagione quanto mai indecifrabile : Si parte subito con il botto per quanto riguarda la stagione NBA 2019/2020. A Toronto, infatti, i Raptors campioni in carica ospitano i New Orleans Pelicans di Niccolò Melli, ma non della prima scelta al Draft Zion Williamson (che rimarrà ai box circa due mesi dopo un problema al ginocchio occorso nella pre-season), mentre a Los Angeles andrà in scena il primo dei quattro attesissimi derby tra Clippers e Lakers, due grandissime ...

Nba – Tegola Lakers - Kyle Kuzma non recupera : salterà l’esordio con i Clippers : Kyle Kuzma non recupera per la prima stagionale dei Lakers: il giovane lungo salterà la sfida d’esordio con i Clippers per un problema al piede I Los Angeles Lakers dovranno fare a meno di Kyle Kuzma per l’esordio stagionale. La franchigia giallo-viola non avrà a disposizione il suo giovane lungo per la sfida contro i Los Angeles Clippers che darà il via alla regular season 2019-2020. Kuzma non ha ancora recuperato dalla frattura da stress ...