Napoli | scoperto il canile degli orrori | rottweiler nelle gabbie degli uccelli

Calciomercato Napoli - De Laurentiis allo scoperto : il presidente parla di Mertens e Callejon : Calciomercato Napoli – Dopo le parole su Insigne e Koulibaly della scorsa settimana, il presidente partenopeo è tornato a parla re del mercato azzurro. Soggetti interessati sono questa volta Mertens e Callejon , a cui è stato proposto un biennale alle stesse cifre che percepiscono attualmente. “Ho fatto una proposta di allungamento di contratto. Sono superpagati per quello che fanno e per l’età che hanno, se vogliono andare ...

Napoli - De Laurentiis allo scoperto : “Insigne è scomodo - su Mertens e Koulibaly…” : Aurelio De Laurentiis tuona a muso duro e non le manda a dire. Il presidente del Napoli ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulle situazione di Insigne, Mertens , Koulibaly e Fabian Ruiz. Il primo tifoso partenopeo ha così affermato: “Insigne? Deve capire da grande cosa vuole fare, perché lui ha sempre […] L'articolo Napoli , De Laurentiis allo scoperto : “Insigne è scomodo , su Mertens e ...

Con Llorente il Napoli ha scoperto i cross : Il Napoli non cambia Differentemente da quanto avvenuto finora in questa stagione, il Napoli che ha giocato contro il Brescia è stato una riedizione di quello visto contro il Cagliari. I cinque cambi di formazione rispetto alla partita contro i sardi (Ospina, Ghoulam, Fabián, Callejón e Llorente) non devono trarre in inganno: il Napoli ha giocato una partita tatticamente molto simile a quella di mercoledì. Per una volta, l’inserimento di uomini ...