“Napoli da baciare” | la prima pagina del Corriere dello Sport

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 24 ottobre 2019) “Napoli da baciare” titola inilcon chiaro riferimento al bacio di Carlo Ancelotti a Dries Mertens dopo la sostituzione. Un bacio che da sempre il mister ha riservato ai calciatori che ritiene più meritevoli Mentre Zazzaroni spara a zero nel suo editoriale e titola “Carlo l’ha vinta contro tutti” Un avvio che lascia presagire complimenti per l’allenatore del Napoli, non senza qualche polemica L'articolo “Napoli da baciare”, ladelilNapolista.