My Italy film stasera in tv 23 ottobre | cast | trama | curiosità | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Myè ilin tv mercoledì 232019 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Myin tv:La regia è di Bruno Colella. Ilè composto da Mark Kostabi, Krzysztof Bednarsky, H.H. Lim, Thorsten Kirchhoff. Myin tv:Un produttore italiano ed il suo assistente sono in giro per l’Europa in cerca di fondi per finanziare un progetto cinematografico che racconta la vita e le opere di quattro veri artisti di arte contemporanea: l’americano Mark Kostabi, il polacco Krzysztof Bednarsky, il cinese H.H. Lim ed il danese Thorsten Kirchhoff. Ai quattro, tutti innamorati dell’Italia e con casa a Roma, ben presto si trovano al centro di avventure che hanno spesso ...

FilmNewsItaly : - moliere5 : Stasera 23 ottobre alle 23.40 su Rai 2 My Italy di Bruno Colella.. un film da vedere -