Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Roma – “In un momento in cui X Municipio e Roma Capitale vagheggiano di una possibile candidatura deldia Patrimonio dell’Umanità UNESCO, nella realtà il sito è vittima dell’incapacità gestionale dell’amministrazione a cinque stelle, oltre che dell’inciviltà di qualcuno”. “A nulla, infatti, sono servite le ripetute denunce della Sovrintendenza Capitolina e dei comitati di quartiere, oltre che quelle dei singoli cittadini, preoccupati per il continuo accumularsi di rifiuti nei pressi di un’area dall’enorme importanza storica e dalle potenzialità infinite. E’ per questo che questa mattina ho presentato un’affinché l’amministrazione garantisca subito una adeguata sorveglianza esterna ale chiarisca quali misure adotterà affinché questi luoghi non vengano più utilizzati come ...

Agenpress : Ostia Antica. Mussolini (con Giorgia). Presentata su Parco Archeologico ridotto a pattumiera… - romadailynews : Mussolini: parco archeologico Ostia Antica ridotto a pattumiera, presentata interrogazione… -