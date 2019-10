Municipio X | Al via il Festival delle Associazioni

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Roma – Decine di, tre sedi e tanta, tanta passione per la prima edizione del “” delX. Una iniziativa unica nel suo genere che nasce in sede di Consulta della Crescita culturale con l’intento di far conoscere le tante realtà del territorio, senza alcuna distinzione. Dalla progettualità all’atto pratico ed ecco che da domani a sabato prende il via la tre giorni che si snoderà in un percorso che vede coinvolto tutto il territorio, dal centro di Ostia, ad Ostia Antica, all’Infernetto. “L’idea è nata – afferma l’Assessore alla Cultura Silvana Denicolò – nell’ambito della Consulta per la Crescita Culturale delRoma X, grazie alle circa 50 realtà associative che in essa si riconoscono e nel corso di un arco temporale di diversi mesi. Un tempo caratterizzato dalla volontà di operare le une insieme alle altre, di ...

phoebehw : RT @StradeNuoveRoma: Via di Castelforte nel V Municipio #stradenuove #romarinasce - StradeNuoveRoma : Via di Castelforte nel V Municipio #stradenuove #romarinasce - StradeNuoveRoma : Via Bellegra nel V Municipio #stradenuove #romarinasce -