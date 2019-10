Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Roma – Questo pomeriggio, nell’Ufficio di Presidenza delI, sono convenuti i Dirigenti Scolastici e i Rappresentanti delledeidi diversi istituti scolastici per la firma dei “di” relativi alla realizzazione di attività da svolgersi – per l’anno scolastico 2019/2020 – sia negli Istituti Comprensivi che nelledell’infanzia e Nidi del territorio municipale. A seguito della Deliberazione della Giunta Municipale n.14 del 3 aprile 2019 è stato pubblicato un avviso finalizzato a raccogliere le proposte relative alle attività da svolgere nellein conformità alle Linee Guida per l’attuazione del ProgrammaAperte, sulle quali sono stati acquisiti i pareri dei Consigli d’Istituto, Consigli di Scuola e Comitati di Gestione. “Con iditra, Rete delledei ...

romadailynews : Municipio I: firmati patti di collaborazione con scuole e associazioni genitori per… -