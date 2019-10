Fonte : oasport

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) “Si vive di più andando 5 minuti al massimo su una moto come questa, di quanto non faccia certa gente in una vita intera“. Era questo, che in quella mattina triste e amara difa a Sepang (Malesia) ha deciso di correre altrove, in spazi ben più ampi e con ben altra compagnia. A 24, il Sic, come lo chiamavano tutti, ha visto concludere la sua avventura, lasciando un vuoto importante. Con la sua schiettezza e sfrontatezza,conquistato tutti, sempre all’attacco e gettando il cuore oltre l’ostacolo. La Malesia l’ultima tappa di un viaggio fatto di 151 gare disputate, 1255 punti ottenuti, 31 podi, 14 vittorie e un titolo vinto. Già, quel Mondiale in 250cc portato a casa proprio nel luogo dell’ultimo transito (2008): lui, in volo sulla sua Gilera, l’immagine che tutti gli appassionati ricordano, stremato dal caldo, ...

OA_Sport : Motomondiale: otto anni senza Marco Simoncelli, il pilota che aveva nelle emozioni i suoi numeri - AndreaBen155 : RT @corsedimoto: MARCO SIMONCELLI scompare il 23 ottobre di otto anni. Il ricordo del Sic resta indelebile grazie alle tante opere di papà… - nuncepossocrede : RT @corsedimoto: MARCO SIMONCELLI scompare il 23 ottobre di otto anni. Il ricordo del Sic resta indelebile grazie alle tante opere di papà… -