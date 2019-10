MotoGP | GP Australia 2019 | le dichiarazioni di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli

Danilo Petrucci MotoGP - GP Australia 2019 : “Phillip Island è un circuito che mi piace - punto ancora al terzo posto in classifica” : Danilo Petrucci si gioca molto nel corso del prossimo fine settimana del Motomondiale, in programma a Phillip Island dal 25 al 27 ottobre. Il ternano della Ducati è in crisi nera di risultati e di prestazioni nell’ultimo periodo con una sequenza molto preoccupante ancora in corso di sette gare consecutive concluse al di fuori della top6. Petrucci, confermato nel team ufficiale di Borgo Panigale anche per l’anno prossimo dopo una ...

Mega weekend motori Sky Sport con MotoGP Australia - F1 Messico - SuperBike Qatar : Parte già domani il Mega weekend motori di Sky Sport, che in quattro giorni vedrà in pista la MotoGP in Australia, la Formula 1 in Messico, la SuperBike in Qatar e le Finali Mondiali del Ferrari Challenge in Italia. Un giro del mondo da non perdere, che prevede una full immersion totale nelle due e quattro ruote al via da domani: a Phillip Island per il...

MotoGP in Australia - Rossi : spero di fare una buona gara : Motogp in Australia. Ottavo in Thailandia, caduto a Motegi, Valentino Rossi sogna il riscatto a Phillip Island. Un circuito che porta bene.

Maverick Viñales MotoGP - GP Australia 2019 : “Mi piace molto il tracciato - ho grandi ricordi a Phillip Island” : Si preannuncia un weekend molto significativo in quel di Phillip Island per Maverick Viñales, vincitore proprio dell’ultima edizione del Gran Premio d’Australia per la classe MotoGP. L’iberico della Yamaha ufficiale punta a bissare il successo del 2018 in modo da allungare sul connazionale Alex Rins in terza posizione nel Mondiale, uno dei suoi obiettivi per il finale di stagione. L’ex pilota della Suzuki sta ...

MotoGP - GP Australia 2019 : la stagione opaca di Danilo Petrucci. Occasione da pilota ufficiale non sfruttata - impietoso il confronto con Lorenzo : Dopo una prima metà di stagione molto positiva in cui si è dimostrato spesso sullo stesso livello del compagno di squadra Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci è entrato in una spirale negativa di pessimi risultati e di un feeling sempre meno ideale in sella alla sua Desmosedici GP19. La quinta posizione attuale nel Mondiale MotoGP non rispecchia il valore attuale del ternano classe 1990, incapace ormai da sette gare a questa parte di ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Australia 2019 : “Phillip Island circuito difficile per noi - voglio mantenere la seconda posizione in classifica” : Una vittoria in 125cc nel 2004 e due terzi posti in MotoGP nel 2011 e 2018, sono questi i migliori risultati ottenuti da Andrea Dovizioso in carriera nel Gran Premio d’Australia. Il forlivese della Ducati ha sempre fatto molta fatica ad esprimersi al meglio sul selettivo tracciato di Phillip Island, come dimostra il pessimo 13° posto raccolto due anni fa mentre si stava giocando il titolo iridato con Marc Marquez. Dovizioso, reduce da due ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Australia 2019 : “Dobbiamo lavorare sodo - la pista di Phillip Island mi piace molto” : Valentino Rossi e la vittoria che manca da due anni e più, Valentino Rossi e un podio distante circa sei mesi. La stagione del Mondiale di MotoGP volge al termine e per il “46” motivi di soddisfazione ce ne sono pochi, per non dire nessuno. Il trionfo di Marc Marquez e l’astro nascente Fabio Quartararo sono i temi di questo 2019 e lui figura nel capitolo delle delusioni. Sì perché il settimo posto in classifica generale, a 205 punti ...

MotoGP - GP Australia 2019 : gerarchie ribaltate in casa Yamaha. Come Fabio Quartararo ha ottenuto lo status di prima guida con una moto non ufficiale : Quattro pole position, dieci prime file, quattro secondi posti e due terzi: sono questi i numeri del 2019 in motoGP del francese Fabio Quartararo. Il “Luke Skywalker” della classe regina è la nuova speranza contro “L’Impero” Honda guidato dallo spagnolo Marc Marquez, vincitore anche quest’anno del titolo mondiale (ottavo in carriera e sesto in top-class) e assai prodigo nell’aggiornare le sue statistiche da record. Tuttavia, da par ...

MotoGP – Meregalli ci crede in Australia : “entrambi i nostri piloti si divertono a guidare qui” : La Yamaha in Australia per far bene: le parole di Maio Meregalli alla vigilia della gara di Phillip Island Lasciato il Giappone alle spalle, i piloti della MotoGp sono pronti ad un nuovo round della stagione 2019: domenica si corre il Gp d’Australia, sul circuitodi Phillip Island. La Yamaha arriva nella terra dei canguri reduce dal quarto posto di Maverick Vinales e dallo zero di Valentino Rossi, caduto a Motegi. AFP/LaPresse In ...

MotoGP – Vinales motivato in Australia : “cercheremo di essere di nuovo forti” : Il circuito di Phillip Island rievoca ricordi piacevoli a Maverick Vinales: le parole dello spagnolo alla vigilia del Gp d’Australia I piloti della MotoGp hanno salutato subito il Giappone per spostarsi in Australia, dove domenica si correrà un nuovo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp. Reduce dal quarto posto di Motegi, Vinales è pronto a far meglio a Phillip Island, circuito che apprezza particolarmente e dove lo scorso anno ...

MotoGP – Valentino Rossi non perde le speranze : le parole del Dottore in vista del Gp d’Australia : Valentino Rossi concentrato sul suo lavoro: le parole del Dottore alla vigilia del Gp d’Australia I piloti della MotoGp sono pronti per il secondo appuntamento del Trittico asiatico: dopo la gara del Giappone, vinta da Marquez, si correrà adesso a Philipp Island, per il Gp d’Australia. Nonostante le ultime gare deludenti, Valentino Rossi arriva nella terra dei canguri motivato a far bene e concentrato sul suo lavoro per provare ...