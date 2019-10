Mondo di mezzo | standing ovation in carcere per Buzzi Che ora spera nella libertà come

Mondo di Mezzo - dopo la sentenza definitiva in carcere 9 persone : Aggiornamento 23 ottobre 2019 - dopo la sentenza definitiva della Cassazione secondo cui il cosiddetto Mondo di Mezzo non è mafia - con nuovo processo d'appello disposto per ridefinire le pene di Buzzi, Carminati e altri - 9 persone sono state portate in carcere questa notte: si tratta di Mirko Coratti, ex presidente del consiglio comunale capitolino, del dirigente Claudio Turella che si occupava di cura del verde, e poi ...

Mondo di Mezzo - per la sentenza applicata la legge Spazzacorrotti : In attesa che inizi il nuovo processo d’appello, in cui andrà ricalcolata la pena per i componenti di quella organizzazione a delinquere che però la giustizia ha stabilito non essere di stampo mafioso, dopo la sentenza della Corte di Cassazione si sono aperte le porte del carcere per 9 dei 32 imputati del processo cosiddetto “Mondo di Mezzo”. In cella per la legge “Spazzacorrotti” L’immediata esecuzione della pena detentiva è la diretta ...

Mondo di Mezzo - Federica Angeli : "Avremo sentenza per mafia fra 20 anni" : Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Partendo ovviamente dal presupposto che le sentenze si rispettano, io penso che si arriverà a una sentenza per mafia con il tipo di comportamenti dell'inchiesta 'Mondo di Mezzo' probabilmente fra 20 anni". Lo dichiara all'Adnkronos la giornalista Federica Angeli riguardo

"Mondo di Mezzo" - 9 portati in carcere : 11.02 Dopo la Cassazione sul processo "Mondo di Mezzo, è definitiva la condanna per 9 imputati. In carcere l'ex presidente dell'Assemblea capitolina Coratti, l'ex dirigente responsabile della cura del verde a Roma Turella, Sandro Coltellacci,Franco Figurelli,Guido Magrini,Mario Schina,Andrea Tassone,Giordano Tredicine e l'ex capo ufficio tecnico di Sant' Oreste, Placidi. Sentenziato che in"Mondo di Mezzo"non è ravvisabile l'associazione ...

Mondo di mezzo - la moglie di Carminati : «Riporto a casa mio marito» : «È caduta la mafia». «Sicuro, siamo sicuri?», chiede a chi le sta seduto accanto, Alessia Marini. La moglie di Massimo Carminati cerca di decifrare velocemente cosa...

Mondo di mezzo - Cassazione annulla il 416 bis non è mafia capitale : Cade l'accusa di associazione mafiosa per gli imputati del processo sul cosiddetto "Mondo di mezzo". Lo ha stabilito la Cassazione

Mondo di mezzo - L'analisi - perché questa sentenza non cancella di colpo una lunga storia criminale : La Suprema corte ammette l'esistenza di due associazioni criminali ma le ritiene, codice alla mano, semplici. Tuttavia condanna gli imputati a rifondere le associazioni, anche quelle antimafia, costituitesi parte civile.

Mondo di mezzo - eseguita la sentenza : carcere per 9 imputati : In manette Coratti, Tassone e Tredicine. Ieri la decisione della Cassazione che ha cancellato l'aggravante mafiosa

Mondo di mezzo - Raggi : “Scritto capitolo buio. Cassazione conferma sodalizio criminale - andiamo avanti” : “Questa sentenza conferma comunque il sodalizio criminale. È stata scritta una pagina molto buia della storia di questa città. Lavoriamo insieme ai romani per risorgere dalle macerie che ci hanno lasciato, seguendo un percorso di legalità e diritti. Una cosa voglio dire ai cittadini onesti: andiamo avanti a testa alta”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, dopo la sentenza della Cassazione che ha fatto cadere ...

Mondo di mezzo - condanna definitiva per otto : eseguito l’arresto. In carcere l’ex presidente dell’Assemblea capitolina Coratti : La sentenza della Cassazione, che ha fatto cadere l’accusa di mafia e che prevede un rinvio per gli imputati più importanti, è diventata però definitiva per altri. Nella notte i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Roma, hanno eseguito un ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale della Corte di Appello di Roma per 8 persone. Le porte del carcere si sono aperte per l’ex presidente dell’Assemblea capitolina Mirko ...

Roma - sentenza Mondo di Mezzo : l'organizzazione non era di stampo mafioso : Non è mafia. Questo alla fine è il verdetto dei giudici della VI Sezione Penale della Cassazione che ieri, 22 ottobre, dopo una lunga camera di consiglio, ha deciso di abolire l'accusa prevista dal 416 bis nei confronti di Massimo Carminati, Salvatore Buzzi e di altri 32 impuati. Si tratta della cosiddetta inchiesta ribattezzata "Mondo di Mezzo", meglio conosciuta coma Mafia Capitale. Come si ricorderà, infatti, negli scorsi anni gli inquirenti ...

Cassazione ribalta verdetto - Mondo di mezzo non è mafia : Mondo di mezzo non e' mafia Capitale. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che, ribaltando il verdetto d'appello, ha stabilito che l'organizzazione a delinquere capeggiata dall'ex Nar Massimo Carminati e dall'ex ras delle Cooperative Salvatore Buzzi non e' stata un'associazione di stampo mafioso ma un'associazione a delinquere 'semplice'. Di conseguenza, la pena andra' ricalcolata. Ci sara' dunque un nuovo processo d'appello, davanti a una ...

Mondo di mezzo - la Cassazione : «Non è mafia». Le pene saranno ricalcolate in Appello : Mondo di mezzo, in Cassazione cade l'accusa di mafia: resta solo l'associazione per delinquere. Gli ermellini hanno dichiarato esclusa l'associazione mafiosa nel processo...

Mondo di Mezzo - la Cassazione : "Non fu associazione mafiosa" : La Corte di Cassazione ha stabilito questa sera che il sistema criminale ribattezzato dalla stampa "Mafia Criminale", quello che ha portato alla condanna in appello di 32 persone coinvolte a vario titolo nella lunga e complessa inchiesta "Mondo di Mezzo", non può essere considerato a tutti gli effetti mafia.I giudici della VI sezione penale della Corte di Cassazione, chiamati ad esprimersi sulla conferma delle condanne emesse in appello, ...